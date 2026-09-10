Desaparición de Loan: uno de los acusados aseguró que el niño fue atropellado y que ocultaron su cuerpo

Las primeras impresiones de Maciel el día de la desaparición de Loan

El imputado describió además las primeras informaciones que circularon en la escena del hecho y que orientaron las tareas iniciales. “Me dijeron que Loan había ido al naranjal y volvió solo”, señaló. También recordó el intercambio que mantuvo con el exmarino Carlos Pérez, quien afirmó haber visto únicamente a una oveja atacarlo. Maciel explicó que dio crédito a esa versión inicial debido a que Pérez poseía “instrucción de fuerza”. Sin embargo, al percatarse de la gravedad de la situación cerca de las 17,30, dio aviso a las autoridades judiciales y desplegó un operativo masivo. “Todas las comisarías trabajaron, sin tener en cuenta el personal que pedí de Corrientes capital y otras ciudades”, aseguró.