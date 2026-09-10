Seguridad

Desaparición de Loan: uno de los acusados aseguró que el niño fue atropellado y que ocultaron su cuerpo

El excomisario Walter Maciel se desligó de responsabilidades y apuntó contra Carlos Pérez, María Caillava y Laudelina Peña.

ANTE EL TRIBUNAL. El excomisario Maciel relató los primeros pasos de la investigación y buscó incriminar a Pérez, Peña y Caillava.
ANTE EL TRIBUNAL. El excomisario Maciel relató los primeros pasos de la investigación y buscó incriminar a Pérez, Peña y Caillava. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Corrientes, el excomisario Walter Maciel declaró ante el tribunal que Loan Peña fue atropellado y ocultado, buscando desligarse del encubrimiento e incriminar a tres acusados.
  • Maciel sostuvo que Laudelina Peña, Pérez y Caillava plantaron pruebas para desviar la investigación tras la desaparición del menor en junio de 2024 en un paraje correntino.
  • El testimonio reaviva la hipótesis del accidente y presiona a la Justicia para determinar la responsabilidad de los principales sospechosos en el destino final del niño.
Resumen generado con IA

Uno de los acusados por la desparición de Loan Peña, ocurrida a mediados de junio de 2024 en Corrientes, declaró ante el tribunal y, en un intento de desligarse de los cargos por encubrimiento, apuntó contra Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña. Se trata del comisario Walter Maciel, quien sostuvo la hipótesis de que el niño fue atropellado y que su cuerpo fue ocultado.

Al comenzar su exposición en la sala del Escuadrón de Gendarmería, el exjefe de la dependencia policial buscó marcar distancia de las acusaciones que pesan en su contra. Intentando esclarecer su desempeño, Maciel afirmó ante los magistrados: “Voy a ser lo más claro posible, para que este tribunal y la sociedad entiendan. Se me acusó de algo que no hice”.

El momento de mayor tensión en la audiencia ocurrió cuando el comisario desarrolló su propia conjetura sobre el destino final del menor, apoyándose en la lectura de las actuaciones recabadas en el expediente judicial. Con vehemencia, Maciel aseveró: “No tengo dudas de lo que ocurrió, las pruebas son contundentes. Los responsables son Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña”.

Caso Loan: uno de los acusados reconstruyó el momento en que perdió de vista al niño

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Luego,  al profundizar sobre la mecánica del suceso, remarcó: “No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes”, definiendo la secuencia de los hechos bajo la teoría de “un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento”. En ese mismo tramo ratificó: “Para mí, con la investigación realizada, los responsables directos son ellos.

En su relato cronológico sobre el día de la desaparición, Maciel detalló que se encontraba diagramando un operativo por eventos locales antes de asistir a la festividad de San Antonio de Padua. Fue tras reincorporarse cuando un oficial de apellido Torres le notificó sobre la ausencia del niño. Al llegar a la propiedad familiar, conversó con Catalina, la abuela de Loan, y con sus padres.

Las primeras impresiones de Maciel el día de la desaparición de Loan

El imputado describió además las primeras informaciones que circularon en la escena del hecho y que orientaron las tareas iniciales. “Me dijeron que Loan había ido al naranjal y volvió solo”, señaló. También recordó el intercambio que mantuvo con el exmarino Carlos Pérez, quien afirmó haber visto únicamente a una oveja atacarlo. Maciel explicó que dio crédito a esa versión inicial debido a que Pérez poseía “instrucción de fuerza”. Sin embargo, al percatarse de la gravedad de la situación cerca de las 17,30, dio aviso a las autoridades judiciales y desplegó un operativo masivo. “Todas las comisarías trabajaron, sin tener en cuenta el personal que pedí de Corrientes capital y otras ciudades”, aseguró.

"No fue intención mía": Laudelina Peña se quebró en el juicio por Loan, pidió perdón y apuntó a otros imputados

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Durante la declaración, Maciel dirigió sus acusaciones más duras hacia Laudelina Peña, tía del niño, a quien señaló por entorpecer de forma deliberada el trabajo de las fuerzas de seguridad. “Laudelina desde el 13 de junio, cuando la conozco, sospeché de esa persona y lo declaré. En reiteradas oportunidades pedí su detención”, aseveró. Asimismo, el excomisario sostuvo que la prueba clave del calzado fue fraguada por la mujer para desorientar a los rastreadores: “El botín fue plantado por Laudelina en connivencia con Pérez y Caillava”.

Maciel aseguró que desviaron la investigación

Confrontando de manera directa las anteriores afirmaciones de la mujer, el exjefe policial le habló a Laudelina dentro del recinto de juicio: “Laudelina, si usted fue contundente con la denuncia en la fiscalía, ¿por qué cambia sus dichos?”. Para Maciel, la conducta de la tía de Loan perjudicó la investigación desde el comienzo: “Usted en todo momento desvió los lugares de búsqueda de investigación. Le hizo mal a la causa”.

En contraposición a sus acusaciones, el comisario procuró eximir de culpa a otros acusados del entorno primario. “Benítez, Ramírez y Millapi no tienen nada que ver”, afirmó en la sala. Del mismo modo, rechazó categóricamente cualquier nexo previo con organizaciones externas o con el resto de los procesados. “No conozco a ninguno de los imputados. Ni a los otros 10 imputados, nunca tuve trato. Lo puedo demostrar”, insistió, al tiempo que cuestionó la hipótesis de complicidad planteando: “Con todo lo que hice, ¿en qué me beneficio?”.

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Maciel concluyó su exposición defendiendo el marco de actuación con el que la Policía actuó en las horas críticas tras la desaparición. “No favorecí a nadie, simplemente con los pocos elementos de prueba y manifestaciones, mi investigación decía: buscamos a un niño perdido en el campo”, justificó.

Por último, el comisario lanzó un pedido dirigido a posibles testigos e insistió en que el proceso oral ha terminado por ratificar sus sospechas iniciales. “Quiero que la verdad se sepa, y la verdad está aquí en la sala. A las personas que están libres, si saben algo, si tienen conocimiento sobre lo que pasó con Loan, que se acerquen. Todos queremos saber qué pasó con Loan, quiero saber qué pasó con Loan”, concluyó.

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