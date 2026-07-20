¿Podría ser Loan?: un análisis detectó un 88% de similitud con un niño visto en Paraguay

Resumen para apurados
- La Policía de Paraguay detectó un 88% de similitud facial entre Loan Danilo Peña, desaparecido en Corrientes, y un niño fotografiado recientemente en una feria de ese país.
- El hallazgo ocurrió en la Expoferia Mariano Roque Alonso. La investigación sumó el análisis de una cicatriz y el traslado de los padres de Loan a Formosa para cooperar.
- Aunque la identidad no está confirmada, las autoridades de Argentina y Paraguay coordinan pericias clave para determinar si este rastro permite resolver el caso de Loan.
La investigación por la aparición de un niño con un marcado parecido físico a Loan Danilo Peña en Paraguay incorporó un nuevo elemento que mantiene abierta la expectativa. La Policía paraguaya informó que un análisis morfológico preliminar detectó un 88% de similitud entre los rasgos faciales del menor desaparecido en Corrientes y los del niño que fue visto durante la Expoferia de Mariano Roque Alonso.
De acuerdo con fuentes policiales paraguayas, además de la comparación de los rasgos faciales, los investigadores analizan otra característica consignada en la alerta amarilla emitida por Interpol tras la desaparición de Loan: una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza.
El oficial Ramón Vera, jefe del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía de Paraguay, explicó que se solicitó una prueba morfológica entre las fotografías de Loan y las del niño, quien se habría identificado con el nombre de "Ramiro".
"Se recaban más imágenes de cámaras de seguridad y se pudo observar al niño junto a una pareja dentro de la Expo", señaló Vera al referirse a los avances de la investigación.
La identidad aún no está confirmada
Pese al resultado del análisis preliminar, las autoridades remarcaron que todavía no es posible confirmar que el niño visto en Paraguay sea Loan Danilo Peña.
La investigación continúa con nuevas pericias y el análisis de registros de cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos del menor y de la pareja que lo acompañaba, con el objetivo de establecer su verdadera identidad.
En paralelo, José Peña y María Noguera, padres de Loan, se presentaron en una comisaría de Clorinda, en Formosa, para ponerse a disposición de la Justicia paraguaya en caso de que sea necesaria su intervención durante el proceso de identificación.
Cómo comenzó la investigación
La búsqueda se activó luego de que un periodista registrara imágenes del niño mientras realizaba una cobertura en la Expoferia de Mariano Roque Alonso, uno de los eventos más importantes de Paraguay.
La feria, que se desarrolla entre el 11 y el 26 de julio, reúne a más de 1.450 expositores y ofrece espectáculos, ferias de empleo y actividades ganaderas.
A partir de ese registro, las autoridades comenzaron a analizar las imágenes y a recopilar grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el predio para reconstruir el recorrido del menor y de las personas que estaban con él.
La causa por la desaparición de Loan
Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio y, más de un año después, el caso continúa sin resolverse.
En la causa hay siete personas acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del niño: la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; su esposo, el capitán de la Armada Carlos Pérez; el comisario Walter Maciel; la tía del menor, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Benítez; Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez.
Mientras avanzan las tareas investigativas en Paraguay, las autoridades de ambos países trabajan de manera coordinada para determinar si el niño visto en la Expoferia corresponde o no a Loan. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre su identidad.