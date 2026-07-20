¿Podría ser Loan?: un análisis detectó un 88% de similitud con un niño visto en Paraguay

La investigación por la aparición de un niño con un marcado parecido físico a Loan Danilo Peña en Paraguay incorporó un nuevo elemento que mantiene abierta la expectativa. La Policía paraguaya informó que un análisis morfológico preliminar detectó un 88% de similitud entre los rasgos faciales del menor desaparecido en Corrientes y los del niño que fue visto durante la Expoferia de Mariano Roque Alonso.