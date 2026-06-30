Juicio por Loan Peña: el fuerte testimonio del padre y la frase que complica a Laudelina

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, vivió este martes una de las jornadas más significativas del juicio oral. José Peña, padre del menor, declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.