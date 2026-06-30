Seguridad

Juicio por Loan Peña: el fuerte testimonio del padre y la frase que complica a Laudelina

José Peña expresó el profundo sufrimiento que atraviesa desde que su hijo desapareció.

JUICIO POR LA DESAPARICIÓN DE LOAN. El fuerte testimonio del padre del menor y la frase que complica a Laudelina.
JUICIO POR LA DESAPARICIÓN DE LOAN. El fuerte testimonio del padre del menor y la frase que complica a Laudelina. FOTO/ELTRECE.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • José Peña declaró este martes ante la justicia de Corrientes por la desaparición de su hijo Loan en 2024, complicando a Laudelina al revelar que ella habló de un accidente.
  • Loan de 5 años desapareció en junio de 2024. Su padre relató el dolor familiar y cómo Laudelina instaló la hipótesis del accidente vial al día siguiente del hecho en Corrientes.
  • La declaración debilita la defensa de Laudelina y reaviva la hipótesis del encubrimiento. Se esperan nuevos testimonios clave que podrían esclarecer el paradero del menor.
Resumen generado con IA

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, vivió este martes una de las jornadas más significativas del juicio oral. José Peña, padre del menor, declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Durante su exposición ante los jueces, el hombre recordó una frase que, según afirmó, escuchó personalmente. “Al otro día de la desaparición, Laudelina dijo que había sido un accidente. Lo dijo a todos. Yo la escuché”.

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La referencia de José Peña a la hipótesis del accidente

La declaración adquiere especial relevancia porque la hipótesis del accidente fue una de las líneas que surgieron durante la investigación del caso y que posteriormente dio lugar a distintas versiones sobre lo que pudo haber ocurrido con Loan.

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El testimonio del padre se incorporó en una nueva audiencia del juicio, en la que volvió a ponerse el foco sobre los primeros momentos posteriores a la desaparición del niño.

El dolor del padre de Loan: “Es mi vida, mi amor, es todo”

En otro tramo de su declaración, José Peña expresó el profundo sufrimiento que atraviesa desde que su hijo desapareció. “Loan es mi vida, mi amor, es todo”, dijo conmovido ante el tribunal, según informó el periodista de Todo Noticias (TN) Sebastián Domenech.

Además, describió la incertidumbre con la que convive la familia desde hace más de dos años. “No saber si está vivo o muerto es mucha angustia y desesperación”, manifestó.

Antes de finalizar su testimonio, renovó su pedido para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero del niño la aporte ante la Justicia. “Si alguno sabe, que cuente su verdad. Quiero que me digan qué pasó con Loan”, reclamó.

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