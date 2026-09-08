"No fue intención mía": Laudelina Peña se quebró en el juicio por Loan, pidió perdón y apuntó a otros imputados

Laudelina Peña, tía de Loan Danilo Peña y una de las acusadas por la desaparición del niño, declaró este martes ante el Tribunal y pidió perdón por haber dado una versión falsa durante la investigación. Entre lágrimas, aseguró que no tuvo participación en la hipótesis de un supuesto accidente ni en el hallazgo de uno de los botines del menor.