La familia de Loan denunció maniobras para frenar la investigación: "La verdad no puede detenerse"
A más de dos años de la desaparición del niño en 9 de Julio, Corrientes, sus padres y hermanos cuestionaron las denuncias contra la jueza Cristina Pozzer Penzo y reclamaron que ninguna hipótesis sea descartada.
Resumen para apurados
- Durante el juicio oral en Corrientes, la familia de Loan Danilo Peña denunció maniobras para frenar la causa y exigió seguir investigando todas las hipótesis.
- A dos años de la desaparición del menor, los familiares cuestionaron los ataques a la jueza Pozzer Penzo, la manipulación de testigos y los pedidos para archivar pesquisas.
- La familia respalda al tribunal y exige mantener activas las causas paralelas para evitar la impunidad y garantizar que la verdad sobre el caso llegue a la sociedad.
A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, su familia volvió a reclamar que la investigación avance sin límites y denunció presuntas maniobras destinadas a obstaculizar la búsqueda de la verdad.
En un extenso comunicado, los padres del niño, María Noguera y José Peña, y sus hermanos Mariano y José cuestionaron las denuncias contra la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, defendieron el trabajo realizado hasta el momento y reclamaron que todas las hipótesis continúen bajo investigación.
El documento, titulado “Los secuestradores y los obstaculizadores”, fue difundido mientras se desarrolla el juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes (TOFC), en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.
El proceso reúne a 17 acusados y aborda de manera simultánea la hipótesis principal de la sustracción del menor y una causa conexa por encubrimiento y desvío de la investigación.
“Desde el 13 de junio de 2024 nuestra familia vive el mayor dolor que puede atravesar un ser humano: la desaparición de un hijo”, expresaron los Peña-Noguera al comienzo del comunicado.
Según señalaron, desde entonces no pidieron privilegios ni excepciones, ni buscaron interferir en el funcionamiento de las instituciones. “Hemos hecho una sola cosa: exigir, día tras día, que el Estado argentino investigue hasta las últimas consecuencias qué ocurrió con Loan”, afirmaron.
Uno de los principales ejes del comunicado está relacionado con las denuncias presentadas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación contra Cristina Pozzer Penzo, jueza federal de Goya que instruyó la investigación y dispuso la elevación de la causa a juicio oral.
Las presentaciones fueron impulsadas por Gustavo Vera, titular de La Alameda.
La familia advirtió que, a su criterio, las denuncias comenzaron a tomar impulso de manera coincidente con el avance de la investigación. “De inmediato y casualmente, comenzaron a activarse y tomar impulso las denuncias en su contra”, señalaron.
La citación de Pozzer Penzo ante el Consejo de la Magistratura quedó fijada para el 26 de agosto. La magistrada rechazó las acusaciones y sostuvo que las actuaciones se originaron en un reclamo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) por supuestos malos tratos al personal. Según explicó, refutó cada uno de los hechos denunciados con prueba objetiva.
La familia de Loan planteó que los cuestionamientos contra distintos actores de la investigación forman parte de una secuencia que se repite desde el inicio del caso. “Primero fueron las víctimas. Luego los familiares. Después los testigos. Más tarde quienes colaboraban con la investigación. Posteriormente comenzaron los cuestionamientos dirigidos hacia auxiliares, investigadores y funcionarios judiciales”, enumeraron.
Y agregaron que actualmente las controversias alcanzan a magistrados que adoptaron decisiones relevantes en una de las investigaciones criminales “más complejas, delicadas y trascendentes” de la historia reciente del país.
Qué dijeron sobre los niños que vieron a Loan por última vez
En su comunicado, los padres y hermanos del niño también hicieron referencia a los menores que acompañaron a Loan en el naranjal y que fueron los últimos testigos que lo vieron con vida.
Según la familia, personas llegadas desde Buenos Aires intervinieron durante los primeros meses sobre esos niños. “Los manipularon, los asustaron, y finalmente lograron que no recuerden nada o directamente sean contradictorios, confusos o directamente no tengan rastros indubitables en su memoria”, afirmaron.
Para los Peña-Noguera, el resultado de esas situaciones fue que, hasta el momento, ninguno de esos testimonios permitió identificar a quien se llevó al niño.
El pedido para que no se archive otra investigación
Otro de los puntos que generó preocupación en la familia es el pedido de archivo e invalidación de la investigación sobre Gustavo Vera.
Según el comunicado, esa solicitud fue realizada por los fiscales de la PROTEX y el fiscal federal de Corrientes, Mariano de Guzmán, quienes intervienen en el legajo 92 del caso.
La familia expresó su rechazo y cuestionó que se pretenda dejar sin efecto una investigación que, según afirmó, nunca pudo realizarse plenamente. “Estamos absortos, indignados, asombrados, de ver cómo nuestra verdad por Loan se coarta, se limita y en este caso, se pretende dejar sin efecto a la vista de todos los correntinos una investigación que nunca se pudo hacer”, expresaron.
En el mismo sentido, fueron contundentes: “Loan no está, Loan sigue secuestrado. Consideramos que ni ésta ni ninguna línea de investigación puede ser descartada prematuramente”.
La referencia a una abogada y un narcotraficante
El comunicado también incorporó un dato que la familia consideró objetivamente verificable.
Los Peña-Noguera señalaron que la abogada Elizabeth Cutaia, integrante de la denominada “banda del hotel” y actualmente sometida a juicio oral por su presunta intervención en el encubrimiento, sería también la defensora del narcotraficante venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”.
Boscán Bracho se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad en Ezeiza en el marco de una causa federal por criminalidad organizada.
La familia aclaró que no formula ningún reproche respecto del ejercicio legítimo de la defensa técnica. Sin embargo, remarcó que “la coincidencia objetiva de actores, vínculos profesionales y ámbitos procesales constituye un dato verificable cuya valoración corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes”.
El respaldo al tribunal que lleva adelante el juicio
Los padres y hermanos de Loan también destacaron el trabajo del Tribunal Oral Federal de Corrientes y valoraron la firmeza que, según expresaron, mostraron sus integrantes frente a las presiones.
“La vehemencia demostrada en estos últimos días por sus integrantes, su reacción ante la prepotencia de la agresividad, tilinguez y muestras de desprecio por la dignidad humana, pone de manifiesto que no pasará ni la mentira, ni el agravio, ni las chicanas, ni las faltas de respeto, ni los gritos, ni las actividades dilatorias y difamantes”, sostuvieron.
La familia consideró que esa resistencia puede tener un efecto que trascienda el expediente. “Después de Loan, al menos lo pensarán dos veces”, advirtieron.
Una investigación que continúa fuera de los reflectores
El comunicado también puso el foco sobre la investigación paralela que continúa en el Juzgado Federal de Goya.
Los familiares señalaron que esa pesquisa continúa activa aunque no tenga la misma exposición pública que el juicio oral. “No es publicitado, no está en la televisión, pero está en el Juzgado”, afirmaron.
La referencia corresponde al legajo 92, que, según la familia, se impulsa junto a Pozzer Penzo con nuevos indicios y medidas.
De acuerdo con el comunicado, esa causa abarca referencias a posibles maniobras de entorpecimiento, operaciones de desinformación, actuaciones extraprocesales, utilización de medios y redes sociales para instalar hipótesis no corroboradas y desplazamientos nacionales e internacionales cuya modalidad todavía debe ser esclarecida.
A lo largo del documento, los Peña-Noguera marcaron una diferencia entre las responsabilidades que corresponden a la Justicia y el lugar que ocupan ellos como víctimas directas.
Afirmaron que no señalan culpables ni dictan sentencias, pero advirtieron que denunciarán públicamente a quienes, según su criterio, no cumplan con su deber de investigar.
“La verdad no puede detenerse cuando la investigación comienza a acercarse a intereses relevantes”, sostuvieron.
La familia vinculó esa afirmación con el desarrollo del proceso judicial y con lo que considera intentos de anulación y descrédito que se intensificaron a medida que avanza el debate. “Ahora viene por el juicio oral, atacan al fiscal, atacan a los jueces, quieren anular, dilatar, detener, embarrar la cancha”, escribieron.
El comunicado cerró con una definición que los familiares presentaron como el núcleo de su reclamo: “La verdad no pertenece a una familia. No pertenece a un juez. No pertenece a un fiscal. No pertenece a un gobierno. La verdad pertenece a la sociedad”.
El juicio oral por la desaparición de Loan
El juicio oral retomó sus audiencias el 28 de julio, luego del receso correspondiente a la feria judicial.
Al momento de la difusión del comunicado, el Tribunal Oral Federal de Corrientes acumulaba más de 12 jornadas de debate y había escuchado a más de 20 testigos.
Entre ellos se encuentran familiares de Loan, efectivos policiales y personal de las fuerzas federales que participaron en los primeros operativos de búsqueda.
Mientras el debate oral avanza con 17 acusados, la familia insiste en que la investigación no debe cerrarse sobre una única hipótesis y reclama que cualquier línea que pueda contribuir a determinar qué ocurrió con el niño continúe siendo analizada.
A más de dos años de aquel 13 de junio de 2024, cuando Loan desapareció en la localidad correntina de 9 de Julio, sus padres y hermanos mantienen el mismo pedido: que la Justicia llegue hasta las últimas consecuencias para conocer qué pasó con el menor.