La familia de Loan denunció maniobras para frenar la investigación: "La verdad no puede detenerse"

La citación de Pozzer Penzo ante el Consejo de la Magistratura quedó fijada para el 26 de agosto. La magistrada rechazó las acusaciones y sostuvo que las actuaciones se originaron en un reclamo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) por supuestos malos tratos al personal. Según explicó, refutó cada uno de los hechos denunciados con prueba objetiva.