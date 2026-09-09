Seguridad

Caso Loan: uno de los acusados reconstruyó el momento en que perdió de vista al niño

“De repente dejé de verlo y me agarró desesperación”, declaró.

EN EL JUICIO. Antonio Benítez, tío de Loan Peña y uno de los acusados por la desaparición del nene.
EN EL JUICIO. Antonio Benítez, tío de Loan Peña y uno de los acusados por la desaparición del nene. IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Antonio Benítez, tío de Loan Peña acusado por su desaparición, reconstruyó ante la Justicia de Corrientes cómo perdió de vista al menor el 13 de junio de 2024.
  • Relató que fue al naranjal tras un almuerzo tenso; mientras caminaban con otros adultos y niños, los menores alertaron que Loan faltaba, desatando la búsqueda.
  • La declaración es clave para confrontar versiones entre los imputados y determinar las responsabilidades penales en el juicio por la desaparición del niño.
Resumen generado con IA

Antonio Benítez, tío de Loan Peña y uno de los acusados por la desaparición del niño, reconstruyó ante el tribunal los minutos previos a que se advirtiera que el pequeño de cinco años ya no estaba con el grupo, durante la tarde del 13 de junio de 2024 en Corrientes.

En su declaración, Benítez comenzó por relatar sus movimientos de esa mañana. Contó que cerca de las 8 llevó a Laudelina, su mujer, al campo de la abuela Catalina, donde ella tenía que cocinar, y luego regresó a su casa.

Alrededor de las 9.30 volvió a salir en camioneta junto a un conocido, Fabián, quien quería ir hasta el campo a buscar a Sebastián González. Cerca de las 10.40 regresó a su domicilio y, aproximadamente a las 11.30, volvió a salir para buscar a su hijo a la escuela.

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Después de retirar al chico, Benítez contó que pasó por un lugar donde estaban sus caballos y luego tomó el camino hacia la casa de Catalina. Allí se encontró con Laudelina, Victoria y Pérez. Poco después, según su relato, llegaron Ramírez, Camila y los demás integrantes del grupo.

Todos se sentaron a almorzar y Loan quedó ubicado junto a José. Benítez aseguró que durante la comida se sintió incómodo por la presencia de Pérez y Caillava y por la conversación que mantenían con Catalina y José.

“Son de clase alta, Pérez y Caillava, me sentía incómodo porque empezaban a hablar de temas de política que no entendía nada”, declaró.

Ante esa situación, dijo que se levantó de la mesa y se dirigió hacia el naranjal. Allí comenzó a bajar naranjas. Unos 15 o 20 minutos después, relató, llegaron Ramírez, Mónica Millapi y los chicos.

“Los chicos sacaron y empezaron a tomar”, explicó. Según su declaración, su hijo tomó primero una naranja y luego le dio otra a Loan. Los chicos continuaron jugando hasta que Ramírez recibió una llamada telefónica y se alejó para atender.

Luego, siempre de acuerdo con la reconstrucción de Benítez, el grupo comenzó a caminar. “Pasando un puente, me iba adelante y se iba Ramírez segundo y creo que los chicos se iban entre el medio y última quedó Mónica”, relató.

En ese momento ocurrió la primera advertencia sobre la ausencia de Loan. Uno de los chicos comenzó a gritar “tío, tío”. Benítez preguntó qué había pasado y uno de los menores le respondió que la tía decía que faltaba un nene.

Fue entonces cuando, según su relato, miró hacia el grupo y advirtió que Loan ya no estaba. “De repente dejé de verlo y me agarró desesperación”, afirmó ante el tribunal.

Benítez contó que Ramírez le preguntó: “¿No se habrá ido a la casa?”. En su reconstrucción, eran las 14.24 cuando intentó comunicarse con su mujer. Un minuto después volvió a llamarla para preguntarle si Loan estaba allí.

Laudelina, según declaró Benítez, le respondió que el niño se había ido hacia donde ellos estaban. Sin embargo, él aseguró que no sabía dónde se encontraba.

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