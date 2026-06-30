Seguridad

La madre de Loan se descompensó en el juicio al enfrentar a uno de los acusados

María Noguera declaró en la audiencia de hoy y apuntó contra Carlos Pérez y Laudelina Peña.

LA MAMÁ DE LOAN. María Noguera volvió a expresar el dolor que atraviesa la familia y la esperanza que todavía conserva desde el primer día.
LA MAMÁ DE LOAN. María Noguera volvió a expresar el dolor que atraviesa la familia y la esperanza que todavía conserva desde el primer día. IMAGEN/DIARIO ÉPOCA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • María Noguera, madre de Loan, se descompensó este martes en el Tribunal de Corrientes tras exigir respuestas a los acusados durante el juicio por la desaparición de su hijo.
  • Durante la audiencia, Noguera acusó a Carlos Pérez y a Laudelina Peña de saber el destino de Loan. El padre y el hermano del niño también declararon sobre actitudes sospechosas.
  • Esta sensible jornada del juicio oral busca quebrar el silencio de los imputados. Se espera que los testimonios clave aporten datos cruciales para determinar el paradero de Loan.
Resumen generado con IA

María Noguera, la mamá de Loan Danilo Peña, protagonizó este martes uno de los momentos más conmovedores desde el inicio del juicio oral por la desaparición de su hijo. Durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, relató el profundo dolor que atraviesa su familia desde hace más de dos años, apuntó contra dos de los acusados y terminó descompensándose en plena audiencia tras exigir respuestas sobre el paradero del niño.

"La desaparición de Loan nos cambió la vida a todos. Ocho hijos crié y todos están conmigo, pero al más chiquito no sé qué le pasó, no sé si está vivo ni dónde", expresó frente a los jueces.

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Además, pidió que quienes tengan información colaboren para esclarecer el caso. "Quiero que me digan qué pasó con Loan", reclamó.

En su testimonio también hizo referencia a la actitud que observó en dos de los imputados durante las primeras horas de la búsqueda. Sobre Carlos Pérez sostuvo: "Estaba desesperado, como que algo estaba temiendo". En cuanto a Antonio Benítez, recordó: "También andaba como desesperado, muy nervioso", al describir cómo se comportaba mientras buscaban al niño, según informó el periodista de TN Sebastián Domenech.

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"Laudelina y Carlos Pérez me tienen que decir dónde está Loan", lanzó ante el tribunal.

Frente a esa acusación, Pérez respondió: "Yo no sé nada".

El intercambio se dio en un clima de máxima tensión, mientras la madre del niño insistía en que tanto Pérez como Laudelina conocen el destino de su hijo y les reclamaba que revelaran la verdad.

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Pocos minutos después del cruce, María volvió a exigirle respuestas a Laudelina y se quebró emocionalmente. La mujer se descompensó en plena audiencia y debió recibir atención médica dentro de la sala.

También declaró el padre de Loan

La declaración de María Noguera se produjo horas después del testimonio de José Peña, padre del niño, quien aseguró ante el tribunal que Laudelina les dijo al día siguiente de la desaparición que "había sido un accidente".

"Si alguno sabe, que cuente su verdad. Quiero que me digan qué pasó con Loan", reclamó Peña.

Ambos testimonios formaron parte de una de las jornadas más sensibles del juicio oral por la desaparición de Loan.

Durante la misma audiencia también declaró Mariano, uno de los hermanos de Loan, quien aseguró que desde el inicio de la búsqueda notó una actitud diferente en su tía Laudelina.

"Laudelina era para mí como una segunda madre. La notaba rara. Estaba todo el tiempo con el teléfono", afirmó.

El joven evitó mirar hacia el sector donde se encontraban los imputados y expresó su angustia. "No quiero mirar a ninguno. Me angustia un montón. Ojalá puedan decir algo", concluyó.

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