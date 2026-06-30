La madre de Loan se descompensó en el juicio al enfrentar a uno de los acusados

María Noguera, la mamá de Loan Danilo Peña, protagonizó este martes uno de los momentos más conmovedores desde el inicio del juicio oral por la desaparición de su hijo. Durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, relató el profundo dolor que atraviesa su familia desde hace más de dos años, apuntó contra dos de los acusados y terminó descompensándose en plena audiencia tras exigir respuestas sobre el paradero del niño.