Mirtha Legrand internada: qué dice el parte médico y cómo sigue su salud

Qué le pasó a Mirtha Legrand

La conductora atraviesa una bronquitis desde la semana pasada, luego de haber padecido un fuerte cuadro gripal. Debido a este cuadro, el viernes no asistió a la grabación de La noche de Mirtha y su lugar fue ocupado por su nieta, Juana Viale. En ese momento, su médico le había recomendado permanecer en su casa, hacer reposo y recuperarse antes de retomar sus actividades.