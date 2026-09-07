Mirtha Legrand internada: qué dice el parte médico y cómo sigue su salud

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand fue internada este lunes en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio bronquial para realizarse estudios y continuar su tratamiento.
- La conductora arrastraba una bronquitis tras una fuerte gripe, lo que la obligó a suspender su programa el viernes. Ya había sufrido un cuadro similar en abril.
- La diva permanece en una habitación común, sin fiebre y de buen ánimo. El sanatorio anticipó que emitirá un nuevo parte médico el próximo miércoles.
Mirtha Legrand fue internada este lunes en el Sanatorio Mater Dei debido al cuadro respiratorio que atraviesa desde la semana pasada. La conductora, de 99 años, había suspendido la grabación de su programa, La noche de Mirtha, luego de que sus médicos le recomendaran reposo.
El centro de salud emitió el primer parte médico sobre el estado de la diva, quien permanecerá internada para completar estudios y continuar con el tratamiento indicado por los profesionales.
Según informó el Sanatorio Mater Dei, Legrand ingresó durante la mañana con un cuadro respiratorio bronquial y quedó alojada en una habitación común. El comunicado fue firmado por el doctor Enrique Echagüe, director de la institución.
Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand
“El cuadro respiratorio bronquial” es el diagnóstico informado por el Sanatorio Mater Dei en el primer parte médico difundido tras la internación de la conductora. El comunicado señala que Mirtha Legrand permanecerá internada para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente.
Además, desde la institución indicaron que, por el momento, este será el único medio oficial de comunicación sobre su estado de salud. “Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”, expresa el parte. De no mediar cambios, el Sanatorio Mater Dei anticipó que emitirá un nuevo parte médico el miércoles.
Qué le pasó a Mirtha Legrand
La conductora atraviesa una bronquitis desde la semana pasada, luego de haber padecido un fuerte cuadro gripal. Debido a este cuadro, el viernes no asistió a la grabación de La noche de Mirtha y su lugar fue ocupado por su nieta, Juana Viale. En ese momento, su médico le había recomendado permanecer en su casa, hacer reposo y recuperarse antes de retomar sus actividades.
Ahora, los profesionales decidieron mantenerla internada para realizarle estudios de rutina y controlar su evolución. Según la información difundida, Mirtha se encuentra de buen ánimo y continúa en contacto telefónico con sus conocidos.
Hasta el momento, pese a la bronquitis, no presenta fiebre. La internación también se produjo como medida de prevención y para llevar un mayor control de su estado de salud. No es la primera vez este año que Mirtha Legrand atraviesa un cuadro respiratorio similar. En abril había sufrido un fuerte cuadro gripal que también derivó en una bronquitis.
En aquella oportunidad, la conductora contó que, siguiendo las indicaciones de su médico, permanecería unos días más en su casa para hacer reposo y cuidarse mientras se recuperaba.