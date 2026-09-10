"Hicimos las cosas bien": desde Barcelona hablaron sobre el frustrado pase de Julián Álvarez

Uno de los puntos más sensibles de la novela giró en torno a las declaraciones que el delantero cordobés realizó durante el último Mundial, cuando manifestó públicamente su anhelo de vestir la camiseta del "Barça", lo que desató el malestar de los hinchas y directivos del conjunto "colchonero". Al respecto, el exfutbolista portugués despegó por completo a la institución "culé" de esa maniobra: “El "Barça" no le dijo que expresara públicamente su deseo de salir del Atlético”. En esa misma línea, Deco trazó un paralelismo con su propia etapa como jugador: “A mí el presidente del Porto no me dejó irme al Barça en su momento; me dijo que me quedase un año más y luego me dejaría partir. Me quedé, mi obsesión fue jugar bien y, por suerte, luego pude ir a donde quería”.