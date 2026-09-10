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"Hicimos las cosas bien": desde Barcelona hablaron sobre el frustrado pase de Julián Álvarez

Deco, director deportivo del club catalán, aseguró que jamás le pidieron a la "Araña" que forzara públicamente su salida del Atlético de Madrid y reveló que presentaron una oferta formal en tres cuotas que no tuvo respuesta. Además, explicó por qué contrataron a Gabriel como alternativa.

Hicimos las cosas bien: desde Barcelona hablaron sobre el frustrado pase de Julián Álvarez
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Deco, director deportivo del Barcelona, aclaró que el pase de Julián Álvarez se frustró porque Atlético de Madrid no respondió la oferta formal enviada por el club catalán.
  • El dirigente negó haber inducido al delantero a forzar su salida y detalló que la propuesta económica incluía un plan de pago en tres cuotas que fue ignorado.
  • Ante la fallida negociación por el argentino, el conjunto culé optó por contratar a Gabriel Jesus para cubrir la ofensiva y dar vuelta la página del mercado de pases.
Resumen generado con IA

Tras varias semanas de cruces mediáticos, Deco rompió el silencio para fijar la postura oficial del Barcelona respecto a las frustradas negociaciones por Julián Álvarez. El director deportivo del club "blaugrana" buscó dar por terminado el tema y defendió el proceder de la dirigencia catalana ante la negativa del Atlético de Madrid: “No quiero hablar más de esto. Hemos hecho las cosas bien. Le mandamos una oferta formal y no hubo respuesta. Se ha hablado mucho más en la prensa que en la realidad. Joan Laporta ya explicó que habló con ellos de forma respetuosa y clara; ya está, no podemos estar siempre con el mismo tema”.

Uno de los puntos más sensibles de la novela giró en torno a las declaraciones que el delantero cordobés realizó durante el último Mundial, cuando manifestó públicamente su anhelo de vestir la camiseta del "Barça", lo que desató el malestar de los hinchas y directivos del conjunto "colchonero". Al respecto, el exfutbolista portugués despegó por completo a la institución "culé" de esa maniobra: “El "Barça" no le dijo que expresara públicamente su deseo de salir del Atlético”. En esa misma línea, Deco trazó un paralelismo con su propia etapa como jugador: “A mí el presidente del Porto no me dejó irme al Barça en su momento; me dijo que me quedase un año más y luego me dejaría partir. Me quedé, mi obsesión fue jugar bien y, por suerte, luego pude ir a donde quería”.

En el plano financiero, el dirigente brindó precisiones sobre la propuesta económica que enviaron a Madrid y argumentó que se ajustaba a los parámetros del mercado actual: “Hicimos una oferta para pagar el traspaso en tres temporadas; hay clubes que pagan en cinco plazos”. Por último, Deco explicó cómo resolvieron la conformación del ataque tras caerse la llegada del atacante argentino: “Tenemos claro que nuestros jugadores tienen versatilidad. Es prácticamente imposible reemplazar a Lewandowski, pero si no venía Julián, teníamos que buscar un perfil parecido; por eso fichamos a Gabriel Jesús”. La entrevista también dejó espacio para analizar el contundente estreno en Champions League frente al Feyenoord, donde remarcó que, más allá de la cantidad de goles anotados, la prioridad del equipo sigue siendo afianzar el buen funcionamiento colectivo.

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