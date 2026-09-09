“Creemos que puede ser una fiesta”: un dirigente de Atlético explicó por qué el Monumental recibirá hinchas de River
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán recibirá hinchas de River este sábado en el Monumental por razones económicas, deportivas y organizativas, según confirmó el dirigente Santiago Molina.
- Se dispusieron más de 5.000 entradas para los visitantes y un operativo con 700 policías, apoyado en experiencias positivas del año pasado y el buen momento deportivo de ambos.
- El operativo servirá como prueba piloto para definir si el club volverá a habilitar público visitante cuando enfrente a Rosario Central en octubre.
En 25 de Mayo y Chile se viven días revolucionados. El presente deportivo de Atlético Tucumán atraviesa uno de sus mejores momentos del año y, al mismo tiempo, el club tomó una decisión especial de cara al duelo de este sábado, desde las 17.30, frente a River: al igual que ocurrió el año pasado, el Monumental recibirá público visitante.
La determinación alteró la rutina del mundo “decano” y responde a una combinación de factores. Santiago Molina, subsecretario de Marketing de Atlético, explicó que la experiencia de 2025 dejó antecedentes favorables para volver a intentarlo. “El año pasado tuvimos buenas experiencias con los hinchas de Rosario Central y River, tanto desde la organización y la logística como por el comportamiento de la gente. Por eso, cuando vimos el fixture, empezamos a analizar nuevamente esta posibilidad”, señaló.
La decisión no estuvo atada únicamente al atractivo del rival. “Entran en juego varios factores: la organización, la seguridad, la necesidad económica del club y también la realidad deportiva”, explicó Molina.
El antecedente inmediato también sirvió de aprendizaje. En la última visita de River, que terminó con victoria 2 a 0 para Atlético, la organización funcionó de acuerdo con lo previsto, aunque la convocatoria visitante estuvo por debajo de las expectativas. El conjunto de Núñez llegó entonces con varios suplentes y concentrado en otros objetivos, por lo que incluso debió reducirse el espacio originalmente destinado a sus simpatizantes.
Esta vez, desde el club esperan otro escenario. “Este año es totalmente distinto. River está concentrado solamente en el torneo, levantó deportivamente en las últimas fechas y, además, está plagado de figuras, con muchos campeones del mundo y jugadores de primer nivel. Eso genera mucha expectativa”, sostuvo Molina. Y agregó: “De nuestra parte también estamos atravesando un gran momento. Estamos muy contentos y disfrutando de los resultados que se vienen dando. Creemos que eso puede generar una fiesta el sábado de ambas partes”.
Entradas y sectores
Para los hinchas de River se pusieron a disposición 5.000 populares, a un valor de $110.000, además de alrededor de un centenar de plateas del sector 3, que costarán $160.000. La parcialidad visitante ocupará la tribuna de calle Bolivia y tendrá como pulmón de seguridad el codo que conecta ese sector con Laprida.
La venta comenzará hoy, de 8 a 18, en la sede de la Liga Tucumana de Fútbol. Si quedan remanentes, mañana continuará de 8 a 14. En caso de que todavía haya disponibilidad para el sábado, el club informará posteriormente los horarios y puntos de expendio.
Para los hinchas de Atlético, en cambio, no habrá venta de entradas populares: esos sectores continuarán reservados exclusivamente para los socios con la cuota al día, que ingresan con su carnet. Sí habrá venta de plateas. Los socios que no tengan abono podrán adquirirlas por $80.000, mientras que los no socios deberán pagar $160.000. Los menores de entre 3 y 13 años con ubicación en platea también abonarán $80.000.
En este caso, el expendio se realizará hoy, de 8 a 18, en el Monumental. Si quedan ubicaciones disponibles, la venta continuará mañana de 8 a 16.
Para establecer los valores destinados al público visitante, el “Decano” tomó como referencia el precio mínimo fijado por AFA para las entradas generales ($50.000) y también lo que cobraron otros clubes recientemente ante la presencia de simpatizantes de Boca y River. “No nos alejamos de esos valores”, explicó Molina.
Un operativo especial
La presencia de la parcialidad “millonaria” obligará a desplegar un operativo de seguridad mucho mayor al habitual. Según indicó Molina, más de 700 efectivos estarán afectados a un dispositivo que comenzará incluso antes de que los visitantes lleguen a San Miguel de Tucumán.
El primer control estará ubicado en la zona de Las Cejas, desde donde los hinchas serán trasladados hacia el estadio. En Atlético esperan la llegada de simpatizantes provenientes de Santiago del Estero, Salta, Catamarca, Jujuy y el norte de Córdoba, entre otros puntos del país.
En las inmediaciones del Monumental, el operativo comenzará a las 13. Habrá vallados y controles perimetrales para separar los movimientos de ambas parcialidades. Los visitantes llegarán por avenida Juan B. Justo, continuarán hacia calle Perú y desde allí serán conducidos hasta la tribuna de Bolivia. Los simpatizantes locales tendrán habilitados los accesos habituales desde Laprida, Rivadavia, 25 de Mayo, Muñecas y avenida Salta.
Además, no estará permitida una concentración previa de hinchas de River alrededor del estadio. Una vez que lleguen al perímetro de seguridad, serán encaminados directamente hacia el sector visitante mediante corredores especialmente dispuestos para agilizar el ingreso y evitar cruces entre parcialidades.
La experiencia del sábado también servirá como banco de prueba para futuras decisiones. Surgió la posibilidad de volver a recibir público visitante cuando Atlético enfrente a Rosario Central, en octubre, aunque dependerá del contexto deportivo, económico y organizativo que atraviese el club para entonces. Molina dejó claro que antes de avanzar con cualquier otra experiencia, la prioridad será evaluar cómo resulte la jornada frente a River.
“Ojalá que sea una fiesta. Invitamos al socio y al hincha de Atlético a seguir acompañando y apoyando, y también a la gente de River que quiera venir a vivir este partido”, cerró Molina.