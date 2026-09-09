“Creemos que puede ser una fiesta”: un dirigente de Atlético explicó por qué el Monumental recibirá hinchas de River

La determinación alteró la rutina del mundo “decano” y responde a una combinación de factores. Santiago Molina, subsecretario de Marketing de Atlético, explicó que la experiencia de 2025 dejó antecedentes favorables para volver a intentarlo. “El año pasado tuvimos buenas experiencias con los hinchas de Rosario Central y River, tanto desde la organización y la logística como por el comportamiento de la gente. Por eso, cuando vimos el fixture, empezamos a analizar nuevamente esta posibilidad”, señaló.