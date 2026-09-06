Racing recibe a Atlético Tucumán con el clima más tenso de los últimos años

Chau Costas, hola Vojvoda. Y al nuevo entrenador también se le hizo cuesta arriba, con excepción de la Copa Argentina, en la que avanzó otras dos rondas. En la tercera fecha del Clausura, Racing cayó como local ante Tigre y la gente estalló contra el presidente, al que le endilgan la culpa de no haber contratado refuerzos a la altura de los que se fueron.