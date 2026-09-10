Política

Adepa visitó a Rossana Chahla para reivindicar el rol de la prensa libre como pilar de la democracia

El encuentro permitió fortalecer el diálogo y el vínculo institucional entre el municipio y los representantes de distintos medios de comunicación del país.

La intendenta Rossana Chahla junto a las autoridades de Adepa.
La intendenta Rossana Chahla junto a las autoridades de Adepa.
Hace 6 Min

Las autoridades de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) visitaron a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, en el marco de la 64ª Asamblea Anual de la entidad, que reúne en la capital tucumana a directivos y representantes de medios de todo el país. Durante el encuentro, se destacó la importancia del diálogo institucional, la libertad de prensa y el rol del periodismo profesional en la sociedad.

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El encuentro permitió fortalecer el diálogo y el vínculo institucional entre el municipio y los representantes de distintos medios de comunicación del país. Participaron el presidente de ADEPA y representante del Grupo Clarín, Martín Etchevers; el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y representante de LA GACETA, Daniel Dessein; el titular de la Comisión de Capacitación y representante de La Voz, Carlos Jornet; el director de Relaciones Institucionales de Infobae, Pablo Deluca; la secretaria general de la Asociación y representante de ADNSUR, Ana Tronfi; y el secretario de Redacción de LA GACETA, Federico van Mameren. También estuvo presente el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri.

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Tras la reunión, Chahla destacó la posibilidad de compartir experiencias y perspectivas con referentes de la entidad periodística. “Fue una reunión muy enriquecedora, en la que también analizamos la comunicación de nuestra gestión y de la ciudad. Escuchar otras experiencias, sumar miradas profesionales y generar estos espacios de intercambio nos ayuda a seguir mejorando la manera en la que informamos, comunicamos y nos vinculamos con nuestros vecinos”, expresó.

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La intendenta también remarcó la importancia de la prensa y del diálogo institucional para el funcionamiento democrático. “Creo profundamente en el diálogo y en una prensa libre como pilares fundamentales de la democracia. Desde nuestro lugar tenemos la responsabilidad de brindar información clara y generar vínculos institucionales basados en el respeto, la transparencia y la cooperación”, señaló.

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En esa línea, consideró que este tipo de encuentros contribuye a incorporar nuevas perspectivas y herramientas para la gestión municipal. “Nos permiten aprender, compartir experiencias y seguir construyendo una comunicación cada vez más cercana y al servicio de la ciudadanía”, remarcó.

“La intendenta es una gran comunicadora”

Por su parte, el presidente de Adepa, Martín Etchevers, valoró el encuentro con la jefa municipal y destacó distintos aspectos de las transformaciones que atraviesa la capital tucumana.

“Nos pareció una muy buena oportunidad conocer un poco la ciudad y terminar con una visita a la intendenta, que está haciendo una serie de transformaciones importantes con foco en el medio ambiente, con foco en el transporte y con foco en la salud”, dijo.

Etchevers puso especial énfasis en el papel de la comunicación dentro de ese proceso y consideró que Chahla impulsa “una especie de transformación o de revolución cultural en la ciudad aprovechando la potencia de la comunicación”.

“Evidentemente ella es una gran comunicadora y aprovecha la tecnología, las redes y también los medios”, afirmó el titular de Adepa.

“El periodismo es muy importante”

A su turno, Pablo Deluca, director de Relaciones Institucionales de Infobae, destacó la recepción de la intendenta y recordó que esta constituye la cuarta oportunidad en la historia de Adepa en que la entidad celebra su encuentro anual en Tucumán.

“Nos impresionó muchísimo la intendenta, la calidez que tiene. Es muy empática para contar sus historias, sumamente preparada y un montón de cosas se hicieron en San Miguel de Tucumán”, resaltó.

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