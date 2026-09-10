Adepa visitó a Rossana Chahla para reivindicar el rol de la prensa libre como pilar de la democracia

El encuentro permitió fortalecer el diálogo y el vínculo institucional entre el municipio y los representantes de distintos medios de comunicación del país. Participaron el presidente de ADEPA y representante del Grupo Clarín, Martín Etchevers; el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y representante de LA GACETA, Daniel Dessein; el titular de la Comisión de Capacitación y representante de La Voz, Carlos Jornet; el director de Relaciones Institucionales de Infobae, Pablo Deluca; la secretaria general de la Asociación y representante de ADNSUR, Ana Tronfi; y el secretario de Redacción de LA GACETA, Federico van Mameren. También estuvo presente el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri.