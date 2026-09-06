Política Cambios en el Presupuesto Participativo de la Capital: ¿se reducen los fondos? El Concejo modificó la ordenanza que creó el programa por el cual los vecinos eligen obras para sus barrios. Miradas y fundamentos. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL DEBATE. El Concejo capitalino sesionó el jueves pasado. la gaceta / foto analía jaramillo Por Bárbara Nieva Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas San Miguel de TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Sin aval de los aliados, el oficialismo no pudo dictaminar el Súper RIGI Beatriz Avila celebró el dictamen favorable para una nueva ley de biocombustibles Lo más popular "Producir mejor y vender mejor": la receta de Acnoa para una citricultura sustentable en el tiempo La amplitud térmica devastó amplias poblaciones de chicharritas en todo el país Arándano: el mercado está al borde de un cambio estructural Bioseguridad y notificación para prevenir la influenza aviar El BICE ya otorgó créditos por $ 67.000 millones a 440 productores Ranking notas premium La respuesta del jaldismo al senador Manzur: "No eran caniches, sino gatos" Fue protagonista del primer "Naranjazo", llegó a Los Pumas y dejó un legado en el rugby tucumano: la historia de “Perico” Merlo Las 10 respuestas clave para entender el Régimen Penal Juvenil ¿Qué hay detrás de las declaraciones de Trump sobre Malvinas? La Municipalidad de San Miguel de Tucumán podrá ampliar hasta un 15% su Presupuesto