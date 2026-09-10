El cronograma de hoy de la 64ª Asamblea General de Adepa en Tucumán

Hoy
9.30 - 10.30
- Acreditación de los asambleístas en el Salón 9 de Julio, del hotel Sheraton Tucumán, ubicado en avenida Soldati 440.
10
- Reunión de la 191ª Junta de Directores
11 - 12
- Inauguración de la 64ª Asamblea General Ordinaria Informes de la Presidencia y de la Tesorería. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario al 30/06/26.
- Designación de las comisiones.
12 - 13
- “Contar la Argentina: una conversación entre dos referentes del periodismo nacidos en Tucumán”
- Conversación entre Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín; y Joaquín Morales Solá, columnista de La Nación. Modera: Daniel Dessein, presidente de LA GACETA de Tucumán.
13.30 - 15
- Reuniones de trabajo de las comisiones de Libertad de Prensa e Información y de Asuntos Económicos y Resoluciones.
15 - 15.45
- “Innovación con impacto: proyectos para transformar los medios argentinos”
- A cargo de Juan Manuel Lucero y María José Iriarte, Google News Initiative.
15.45 - 16.15
- “Prototipos y casos prácticos de inteligencia artificial en medios argentinos”
- A cargo de Sebastián Auyanet, consultor Fathm (Uruguay).
16.15 - 17
- “Uso y adopción de IA en las redacciones argentinas”
- Panel con Juan Pablo Hamada (LA GACETA), Rocío Barquín (Adnasur) y Fernando Curas (El Norte de San Nicolás). Modera: Francisco Muñoz, OPI Santa Cruz.
17 - 17.45
- “El periodismo en tiempos de oscuridad: liderazgo, confianza y futuro”
- A cargo de Fernando Belzunce, director general de Vocento (España). Presenta y modera: Esther Rebollo, directora de EFE en Argentina.
18 - 19.30
- Reanudación de la Asamblea
- Elección para la renovación parcial de la Junta de Directores.
- Proclamación de los directores electos.
21
- Cóctel para todos los inscriptos a la Asamblea en las instalaciones del diario LA GACETA, Mendoza 654.