SociedadActualidad

El cronograma de hoy de la 64ª Asamblea General de Adepa en Tucumán

Las disertaciones se extenderán hasta el viernes.

El cronograma de hoy de la 64ª Asamblea General de Adepa en Tucumán
Hace 3 Hs

Hoy

9.30 - 10.30

- Acreditación de los asambleístas en el Salón 9 de Julio, del hotel Sheraton Tucumán, ubicado en avenida Soldati 440.

10

- Reunión de la 191ª Junta de Directores

11 - 12

- Inauguración de la 64ª Asamblea General Ordinaria Informes de la Presidencia y de la Tesorería. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario al 30/06/26.

- Designación de las comisiones.

12 - 13

- “Contar la Argentina: una conversación entre dos  referentes del periodismo nacidos en Tucumán”

- Conversación entre Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín; y Joaquín Morales Solá, columnista de La Nación. Modera: Daniel Dessein, presidente de LA GACETA de Tucumán.

13.30 - 15

- Reuniones de trabajo de las comisiones de Libertad de Prensa e Información y de Asuntos Económicos y Resoluciones.

15 - 15.45

-  “Innovación con impacto: proyectos para transformar los medios argentinos”

- A cargo de Juan Manuel Lucero y María José Iriarte, Google News Initiative.

15.45 - 16.15

- “Prototipos y casos prácticos de inteligencia artificial en medios argentinos”

- A cargo de Sebastián Auyanet, consultor Fathm (Uruguay).

16.15 - 17

- “Uso y adopción de IA en las redacciones argentinas”

- Panel con Juan Pablo Hamada (LA GACETA), Rocío Barquín (Adnasur) y Fernando Curas (El Norte de San Nicolás). Modera: Francisco Muñoz, OPI Santa Cruz.

17 - 17.45

- “El periodismo en tiempos de oscuridad: liderazgo, confianza y futuro”

-  A cargo de Fernando Belzunce, director general de Vocento (España). Presenta y modera: Esther Rebollo, directora de EFE en Argentina.

18 - 19.30

- Reanudación de la Asamblea

- Elección para la renovación parcial de la Junta de Directores.

- Proclamación de los directores electos.

21

- Cóctel para todos los inscriptos a la Asamblea en las instalaciones del diario LA GACETA, Mendoza 654.


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