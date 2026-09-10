Asamblea de Adepa: Tucumán, entre el esplendor, las heridas y la búsqueda de un nuevo rumbo

Luego Monti comenzó desarmando mitos fundacionales desde la geografía y el desarraigo colonial: la original San Miguel de Tucumán en Ibatín, con sus piedras en ruinas y su solitaria jarra de plata en un museo, hasta el traslado a su emplazamiento actual en 1685. A través de grabados e ilustraciones de época, Monti repasó el destierro forzado del pueblo Quilmes tras las Guerras Calchaquíes y se detuvo en el magnetismo épico de la Batalla de Tucumán de 1812. Recordó la obsesión colectiva por revalorizar aquel triunfo de Manuel Belgrano como el punto de inflexión bélico que salvó la Revolución de Mayo, antesala de la jura emancipadora de 1816. Sin embargo, no eludió las sombras de la guerra civil decimonónica que devoró a sus propios protagonistas: “Esa síntesis de la primera mitad del siglo XIX en Tucumán está marcada por tensiones, por la sangre derramada y por estas luchas”, señaló al evocar los trágicos destinos de Bernabé Aráoz y Marco Avellaneda, contrapuestos al surgimiento de mentes tutelares para la República como Juan Bautista Alberdi y Nicolás Avellaneda.