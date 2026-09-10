El Indec difunde hoy la inflación de agosto: los analistas estiman que se ubicará por debajo del 2%

Resumen para apurados
- El Indec publicará hoy en Argentina la inflación de agosto, estimada por analistas debajo del 2% debido a la desaceleración de precios.
- El IPC de julio marcó 2,1% y el piso del año fue 1,9% en junio. La baja mensual se explica por la caída de factores estacionales y una menor suba en alimentos.
- De confirmarse las proyecciones privadas, agosto registrará el índice mensual más bajo del año, consolidando la desinflación pero manteniendo el foco en la reactivación.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará hoy, a las 16, el índice de precios al consumidor(IPC)de agosto. Según las proyecciones privadas, la inflación se habría ubicado entre 1,4% y 1,8%, por debajo del 2,1% de julio y en línea con una desaceleración que, de confirmarse, marcaría uno de los registros más bajos del año.
En el Gobierno y en las consultoras coinciden en que el dato perforará el 2%, aunque advierten que el principal impulso alcista volvió a concentrarse en el rubro Vivienda.
El menor dato del año, en la mira
Si los pronósticos se confirman, agosto podría convertirse en el mes con menor inflación de 2026. Hasta ahora, el dato más bajo del año se registró en junio, cuando el IPC avanzó 1,9%.
Para encontrar una variación inferior, hay que retroceder a 2025: en junio, la inflación fue de 1,6%, mientras que en mayo alcanzó el 1,5%.
La última edición del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) ubicó la inflación de agosto en 1,7%, el mismo nivel que midió la Ciudad de Buenos Aires, que suele servir como anticipo parcial del índice nacional.
El Instituto de Estadística y Censos porteño informó que los rubros que más aumentaron en agosto fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,6%; Salud, con 1,9%; y Alimentos y bebidas, con 1,8%.
Qué anticipan las consultoras
En los últimos días, las consultoras que siguen la evolución de los precios difundieron estimaciones que se movieron entre el 1,4% y el 1,8%. Eco Go calculó una suba del 1,5% para agosto. En su informe, destacó que el rubro alimenticio registró una caída de 0,9 puntos porcentuales respecto de julio.
Analytica, por su parte, proyectó un aumento del 1,7% en base a sus relevamientos semanales de alimentos y bebidas.
La consultora C&T estimó que el índice mensual fue del 1,6% en el Gran Buenos Aires, con un alza del 2,5% en Equipamiento y mantenimiento del hogar -impulsada por el ajuste en los salarios del servicio doméstico y los productos de limpieza- y del 1,7% en Alimentos y bebidas.
“El menor ritmo de suba estuvo principalmente explicado por la baja de varios componentes estacionales, sobre todo, los vinculados al turismo, que dejaron atrás el pico debido a las vacaciones de invierno”, sostuvieron los economistas de C&T.
Vivienda y alimentos, los rubros más observados
La firma Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF) calculó un incremento mensual del 1,6%, traccionado por las subas en Educación y Vivienda.
A su vez, LCG relevó una variación del 1,4% en el promedio de los precios de alimentos y bebidas durante las últimas cuatro semanas. Los pronósticos más altos fueron los de EconViews y Equilibra, que coincidieron en un avance mensual del 1,8% en la canasta de alimentos y bebidas de supermercados durante las últimas cuatro semanas.