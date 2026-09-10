El Indec difunde hoy la inflación de agosto: los analistas estiman que se ubicará por debajo del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará hoy, a las 16, el índice de precios al consumidor(IPC)de agosto. Según las proyecciones privadas, la inflación se habría ubicado entre 1,4% y 1,8%, por debajo del 2,1% de julio y en línea con una desaceleración que, de confirmarse, marcaría uno de los registros más bajos del año.