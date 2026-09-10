Milei espera menos inflación, la que golpea más a jubilados

Entre las consultoras, el dato más optimista señala que la inflación del octavo mes del año se ubicó en un 1,4%, mientras que los más pesimistas lo ubicaron en un 1,9%. En el medio, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, promedió un 1,7% de variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El reporte oficial define, entre otras cuestiones, el incremento que gozarán los jubilados en los próximos dos meses, así como el alza para los programas asistenciales del Estado. Un reporte del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) calculó que la inflación del mes pasado fue del 1,7%, pero que esa variación golpeó más entre los jubilados y pensionados.