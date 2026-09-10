Milei espera menos inflación, la que golpea más a jubilados

El dato de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le dio cierto oxígeno a la Casa Rosada. La inflación porteña de agosto fue del 1,7%, lejos del 2,9% del mes previo. Si bien las canastas con la que se mide son diferentes, en el Gobierno nacional cree que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportará un índice relativamente bajo, con lo que volvería a la senda de la desaceleración inflacionaria.
Entre las consultoras, el dato más optimista señala que la inflación del octavo mes del año se ubicó en un 1,4%, mientras que los más pesimistas lo ubicaron en un 1,9%. En el medio, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, promedió un 1,7% de variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El reporte oficial define, entre otras cuestiones, el incremento que gozarán los jubilados en los próximos dos meses, así como el alza para los programas asistenciales del Estado. Un reporte del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) calculó que la inflación del mes pasado fue del 1,7%, pero que esa variación golpeó más entre los jubilados y pensionados.
El impacto fue mayor en los hogares con jefe jubilado (1,87%) y desocupado (1,84%), explica el diagnóstico al que accedió LA GACETA. A su vez, los asalariados registrados tuvieron la variación más moderada (1,65%). Por ingresos, el sesgo regresivo fue nítido: 1,96% en el decil 1 y 1,94% en el decil 2, contra 1,53% en el decil 10. En 12 meses el sesgo persiste atenuado: el decil 1 acumuló 33,8% frente al 32,7% del más rico, por la electricidad (+54,5%) y el boleto de colectivo (+47,3%).
Los motivos
El sesgo regresivo de la inflación en estos sectores socioeconómicos tiene una doble razón: los rubros turísticos -que pesan mucho más en las canastas de los hogares de mayores ingresos- bajaron de precio tras las vacaciones de invierno, mientras que los rubros que más subieron (frutas y verduras, cigarrillos, servicios públicos y televisión por cable) inciden relativamente más en los hogares de menores ingresos
Según el instituto, este panorama refleja cómo la desaceleración del índice general convive con un ajuste sostenido de los precios regulados y un reparto cada vez más desigual del costo de vida, planteando nuevos desafíos para la estabilidad económica y social del país. Tomando en cuenta la evolución interanual, el informe sostiene que se observa que la inflación fue más alta en los hogares con jefe jubilado (33,7%), no asalariado (33,5%) y desocupado (33,5%), y menor en los hogares con jefe inquilino (32,3%) y asalariado registrado (32,5%). En los jubilados pesan más rubros que subieron muy por encima del promedio en el último año, como la electricidad (54,5%), el gas (42,2%) y el agua (37,9%); en los no asalariados, las naftas (46,9%). Los inquilinos, en cambio, se vieron beneficiados por la suba relativamente moderada de los alquileres (31,9%).
El IET puntualiza que las estadísticas oficiales confirman, además, que los ingresos de los argentinos no pueden aún ganarle al IPC. Los salarios registrados crecieron 29,7% en los últimos doce meses, frente a una inflación del 33%, y siguen por debajo del nivel de noviembre de 2023, con el sector público como el segmento más rezagado.