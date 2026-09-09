Gauchos tucumanos marcharán este sábado por la Virgen de la Merced

Resumen para apurados
- Gauchos tucumanos marcharán este sábado desde las 15 en la capital provincial para homenajear a la Virgen de la Merced por su rol de patrona y Generala del Ejército.
- La marcha, iniciada en 2002, recorrerá el casco histórico en carruaje y a caballo, rememorando la devoción histórica y el voto de Manuel Belgrano en la Batalla de Tucumán de 1812.
- Esta 24.ª edición abre los tributos previos a la fiesta patronal del 24 de septiembre, afianzando una de las tradiciones religiosas más convocantes de la provincia.
Es una imagen que se repite cada septiembre: a la siesta de un sábado, la Virgen de la Merced sale escoltada por cientos de gauchos que le rinden homenaje como patrona de Tucumán y Generala del Ejército Argentino. Este sábado, desde las 15, se realizará una nueva edición de la marcha peregrina gaucha, que llega a su XXIV entrega y que en los últimos años sumó cada vez más participantes.
El punto de partida será la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, en 24 de Septiembre y Virgen de la Merced. Desde allí, la imagen, en carruaje, iniciará el recorrido tradicional por las cuatro avenidas de la capital, la plaza Belgrano y el casco histórico, acompañada por jinetes de distintas localidades tucumanas.
A las 15.30 se realizará el acto principal frente a la parroquia San Juan Bosco, sobre avenida Mitre. La marcha contempla, además, paradas en el Hospital Centro de Salud, el Seminario Mayor, la parroquia San Gerardo, la plaza Belgrano, la ex estación El Provincial, el Colegio Guillermina y la ex Terminal de Ómnibus.
Dos siglos atrás
La marcha gaucha se realizó por primera vez en 2002 y desde entonces creció de manera sostenida hasta transformarse en una de las convocatorias tradicionalistas más numerosas de la provincia. Pero la devoción que la sostiene es mucho más antigua: la imagen acompaña a los tucumanos desde el primer asentamiento de la ciudad en Ibatín, en 1565.
En 1812, el general Manuel Belgrano encomendó la suerte del Ejército del Norte a la Virgen antes de la Batalla de Tucumán y, tras la victoria, la reconoció con el grado de Generala del Ejército Argentino. Ese vínculo entre fe y patria es el que la marcha busca renovar cada año, en la previa de la novena en su honor, que culmina el 24 de septiembre.
La organización está a cargo, como cada edición, de la Basílica Nuestra Señora de la Merced, el Fortín Gaucho Virgen Generala, fundado el 24 de septiembre de 1999, y la Agrupación Tradicionalista Batalla de Tucumán.