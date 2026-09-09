Gauchos tucumanos marcharán este sábado por la Virgen de la Merced

Es una imagen que se repite cada septiembre: a la siesta de un sábado, la Virgen de la Merced sale escoltada por cientos de gauchos que le rinden homenaje como patrona de Tucumán y Generala del Ejército Argentino. Este sábado, desde las 15, se realizará una nueva edición de la marcha peregrina gaucha, que llega a su XXIV entrega y que en los últimos años sumó cada vez más participantes.