Para visitar a Atlético, Ponzio prepara una novedad en River que no ocurre desde hace casi tres años

River llegará al Monumental José Fierro con una particularidad que habla del momento que atraviesa el equipo: Leonardo Ponzio tiene la posibilidad de mantener por tercer partido consecutivo la misma formación. El “Millonario” visitará a Atlético este sábado, desde las 17.30, por la novena fecha del torneo Clausura, y el principal interrogante pasa por la evolución de Aníbal Moreno, que continúa con molestias lumbares.