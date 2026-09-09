Para visitar a Atlético, Ponzio prepara una novedad en River que no ocurre desde hace casi tres años

Resumen para apurados
- Leonardo Ponzio planea repetir la formación de River este sábado ante Atlético en Tucumán tras dos triunfos y por la molestia física de Aníbal Moreno.
- El club no sostiene el mismo once por tres fechas seguidas desde 2023 con Demichelis, debido a lesiones y cambios que afectaron los ciclos de Gallardo y Coudet.
- El partido permitirá consolidar la base del entrenador interino y medir la evolución del equipo ante un rival fortalecido que viene de ganar en Avellaneda.
River llegará al Monumental José Fierro con una particularidad que habla del momento que atraviesa el equipo: Leonardo Ponzio tiene la posibilidad de mantener por tercer partido consecutivo la misma formación. El “Millonario” visitará a Atlético este sábado, desde las 17.30, por la novena fecha del torneo Clausura, y el principal interrogante pasa por la evolución de Aníbal Moreno, que continúa con molestias lumbares.
La situación del mediocampista podría llevar al entrenador a sostener el "11" que utilizó en las victorias sobre Banfield e Independiente Rivadavia. Ponzio parece haber encontrado una estructura que le ofrece respuestas y que, además de conseguir resultados, le permitió a River escalar posiciones tanto en la zona B como en la tabla anual.
La posible formación tiene a Santiago Beltrán en el arco; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña en la defensa; Fausto Vera como volante central, acompañado por Tobías Andrada y Tomás Galván; Ángel Correa y Thiago Almada más adelantados, y Sebastián Driussi como referencia ofensiva.
La eventual recuperación de Moreno no necesariamente modificaría ese equipo. Ponzio podría optar por no apurar el regreso del volante y dosificar sus cargas, teniendo en cuenta que viene arrastrando dolor en la zona lumbar. Así, la continuidad de los mismos nombres aparece como una alternativa concreta para enfrentar al “Decano”.
Si finalmente se confirma, no será un dato menor para River. La última vez que el equipo pudo repetir una formación durante tres partidos consecutivos fue en la Liga Profesional 2023, durante el ciclo de Martín Demichelis. En aquella oportunidad, el “Millonario” había utilizado los mismos "11" frente a Vélez, Defensa y Justicia y Banfield.
Después de ese antecedente, River no volvió a sostener la misma formación durante tres encuentros consecutivos. Las lesiones, la acumulación de partidos y los cambios de rendimiento fueron modificando los equipos de Demichelis, Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet.
Ahora, Ponzio tiene la posibilidad de recuperar esa continuidad. Después de dos triunfos que cambiaron el clima y le dieron mayor confianza al plantel, el entrenador interino busca darle forma a un equipo que todavía tiene aspectos por mejorar, pero que comienza a mostrar una identidad más definida.
El "Decano" llega en alza y amenaza con cortarle en seco las alegrías a Ponzio
El desafío será trasladar esa evolución al José Fierro. Atlético también llegará fortalecido después de vencer a Racing en Avellaneda, por lo que River tendrá enfrente a un rival que atraviesa un buen momento y que intentará hacer valer su condición de local.
Para Ponzio será, además, una nueva oportunidad de consolidar su ciclo. Con dos victorias en sus primeros partidos, el ex capitán encontró una base. Ahora buscará sostenerla en Tucumán.