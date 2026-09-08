Turismo internacional: Brasil, principal mercado emisor en la capital argentina

A su vez, China se destacó por el fuerte crecimiento en el número de visitantes que llegaron a la Ciudad, con un incremento del 62% respecto a los primeros siete meses de 2025 y del 80% frente al mismo período de 2024. Gracias a la inauguración de la ruta Shanghai - Buenos Aires por parte de la aerolínea China Eastern, este mercado evidenció un leve crecimiento con respecto a los niveles de 2019, que marcaron un récord en cuanto a turismo receptivo para la Ciudad, y se ubicó por encima de mercados maduros como Francia, Canadá y Ecuador.