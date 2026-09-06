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Piedra, agua y oro: el pueblo con atracciones de la minería de San Luis y otros encantos

Fundada en 1792 por el Marqués de Sobremonte, la pequeña comuna de 300 habitantes conserva intacto su encanto colonial junto a un río que todavía esconde valiosos secretos.

Piedra, agua y oro: el pueblo con atracciones de la minería de San Luis y otros encantos
Foto: ASNL
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En San Luis, La Carolina atrae actualmente a turistas que buscan pepitas de oro en su río para revivir la histórica fiebre minera colonial.
  • Fundada en 1792 por el Marqués de Sobremonte tras hallar yacimientos, la villa enseña la técnica artesanal con bateas y ofrece visitas a túneles subterráneos.
  • Elegida entre los Best Tourism Villages de ONU Turismo en 2023, la localidad consolida un modelo peatonal y sustentable que potencia el turismo histórico regional.
Resumen generado con IA

En el corazón de las Sierras Centrales de San Luis, este hermoso paraje parece suspendido hoy. La pintoresca localidad, situada a unos 80 kilómetros al norte de la capital provincial y a 1600 metros sobre el nivel del mar, ofrece una experiencia única en el país: la posibilidad de buscar pepitas de oro dentro de su río para conservarlas como un valioso recuerdo. Se trata de La Carolina, rincón con calles empedradas y construcciones de piedra autóctona que cautiva a quienes lo visitan.

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Con apenas 300 habitantes fijos, el municipio obtuvo un prestigioso reconocimiento global en 2023, cuando la organización ONU Turismo lo incluyó dentro de su selecto programa Best Tourism Villages. La fisonomía del lugar exige que los vehículos permanezcan estacionados en el acceso principal, consolidando un espacio puramente peatonal donde el silencio solo es interrumpido por el sonido del agua. Esta calma actual contrasta con el pasado de la región, cuya fundación oficial data de fines del siglo dieciocho, época de intensa actividad minera.

El brillo del Río Amarillo: un atractivo de La Carolina

La mayor parte de la actividad recreativa transcurre en el Río Amarillo, también denominado Las Invernadas, donde la búsqueda del metal precioso se realiza de manera totalmente artesanal. Los exploradores emplean un cuenco cónico llamado batea para separar los sedimentos del lecho acuático mediante giros constantes y precisos. Debido a la diferencia de densidad, la arena más ligera fluye hacia los bordes mientras que las brillantes partículas doradas quedan depositadas en el fondo.

Piedra, agua y oro: el pueblo con atracciones de la minería de San Luis y otros encantos Fuente: ANSL

Instructores locales dirigen dicha travesía fluvial enseñando la técnica correcta para extraer el material nativo que oscila entre los diecisiete y veintidós quilates. El premio al esfuerzo es sumamente gratificante, ya que cada fragmento recolectado se entrega pegado en una tarjeta especial para que el viajero lo conserve en su hogar. Esta fascinante propuesta lúdica atrae diariamente a numerosas familias que anhelan experimentar la mística fiebre minera de antaño en un entorno natural bellísimo.

Historia y leyendas entre galerías subterráneas

Los orígenes históricos de la bella villa serrana se remontan a 1792, cuando el entonces gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, el Marqués de Sobremonte, resolvió fundarla formalmente. Esta medida administrativa respondió al hallazgo previo de importantes yacimientos metalíferos, hecho que generó la inmigración masiva de más de 3.000 trabajadores del sector. La mítica fiebre aurífera de aquel periodo colonial dejó una huella imborrable en el paisaje, visible hoy a través de los diversos senderos que recorren el cerro Tomolasta.

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En la actualidad, el recorrido turístico se complementa con visitas guiadas al interior de oscuros túneles subterráneos que alcanzan una extensión de hasta trescientos metros. Quienes disfrutan del aspecto cultural pueden visitar el Museo de la Poesía Manuscrita, espacio dedicado al intelectual Juan Crisóstomo Lafinur, el cual dispone de un laberinto pétreo edificado en su memoria. Periodistas especializados como Pablo Philippens destacan que la combinación de paisajes, herencia minera y leyendas fluviales convierte a este destino de San Luis en un verdadero tesoro nacional.

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