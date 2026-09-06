Piedra, agua y oro: el pueblo con atracciones de la minería de San Luis y otros encantos

En el corazón de las Sierras Centrales de San Luis, este hermoso paraje parece suspendido hoy. La pintoresca localidad, situada a unos 80 kilómetros al norte de la capital provincial y a 1600 metros sobre el nivel del mar, ofrece una experiencia única en el país: la posibilidad de buscar pepitas de oro dentro de su río para conservarlas como un valioso recuerdo. Se trata de La Carolina, rincón con calles empedradas y construcciones de piedra autóctona que cautiva a quienes lo visitan.