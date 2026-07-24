Qué pasó con la Virgen de la Merced en la vigilia del 9 de Julio: la explicación de la Iglesia

La ausencia de la imagen de la Virgen de la Merced durante la vigilia del 9 de Julio en la Casa Histórica generó un intenso debate en Tucumán. Incluso comenzó a circular una convocatoria a un supuesto acto de desagravio, impulsado por agrupaciones gauchas que expresaron su malestar por lo ocurrido. Sin embargo, desde la Basílica de La Merced aclararon a LA GACETA que se trató de un malentendido y explicaron por qué la imagen no ingresó al predio donde se desarrolló el acto oficial.