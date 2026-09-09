Resultados de las pruebas PISA: “El sistema educativo está ‘fabricando’ capital humano mediocre”

Resumen para apurados
- Un especialista advirtió en Argentina que el sistema educativo genera capital humano mediocre debido a las fallas formativas reflejadas en las pruebas PISA.
- Argentina registró sus peores marcas en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura, donde tres de cada cuatro estudiantes mostraron serias dificultades de aprendizaje.
- Esta deficiencia amenaza con impactar en las futuras profesiones del país si las escuelas no logran adaptarse a los desafíos de la era digital y la inteligencia artificial.
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