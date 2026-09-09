Cultura

Resultados de las pruebas PISA: “El sistema educativo está ‘fabricando’ capital humano mediocre”

Un especialista en Educación advirtió que las deficiencias en la formación escolar pueden extender sus consecuencias a todas las actividades profesionales del país.

DESAFÍO EDUCATIVO: El sistema debe adaptarse a un escenario marcado por la cultura digital y la inteligencia artificial.
DESAFÍO EDUCATIVO: El sistema debe adaptarse a un escenario marcado por la cultura digital y la inteligencia artificial.
Por Belén Castellano Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un especialista advirtió en Argentina que el sistema educativo genera capital humano mediocre debido a las fallas formativas reflejadas en las pruebas PISA.
  • Argentina registró sus peores marcas en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura, donde tres de cada cuatro estudiantes mostraron serias dificultades de aprendizaje.
  • Esta deficiencia amenaza con impactar en las futuras profesiones del país si las escuelas no logran adaptarse a los desafíos de la era digital y la inteligencia artificial.
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