Política

Jaldo disipó los fantasmas, pero el pronóstico de Alfaro evidenció diferencias en la Capital

El gobernador dijo que Chahla “es la mejor candidata” en la Capital. Y envió un mensaje al líder del PJS por sus declaraciones.

Jaldo disipó los fantasmas, pero el pronóstico de Alfaro evidenció diferencias en la Capital
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo respaldó a Rossana Chahla como la mejor candidata en la Capital tras las críticas electorales del líder del PJS, Germán Alfaro.
  • La tensión surgió luego de que Alfaro advirtiera una derrota oficialista si Chahla compite, lo que desató cruces entre el PJ y la oposición por el control municipal.
  • La disputa anticipa una fuerte polarización política por la intendencia capitalina y define el armado de alianzas clave rumbo a los próximos comicios provinciales.
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