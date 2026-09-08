Jaldo disipó los fantasmas, pero el pronóstico de Alfaro evidenció diferencias en la Capital

Resumen para apurados
- En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo respaldó a Rossana Chahla como la mejor candidata en la Capital tras las críticas electorales del líder del PJS, Germán Alfaro.
- La tensión surgió luego de que Alfaro advirtiera una derrota oficialista si Chahla compite, lo que desató cruces entre el PJ y la oposición por el control municipal.
- La disputa anticipa una fuerte polarización política por la intendencia capitalina y define el armado de alianzas clave rumbo a los próximos comicios provinciales.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánOsvaldo JaldoGermán AlfaroRossana ChahlaElecciones 2027
Lo más popular
Ranking notas premium