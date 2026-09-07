Qué es el nuevo Domicilio Electrónico de Anses: cómo activar el canal digital para trámites

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, una plataforma digital pensada para la recepción de notificaciones e informaciones oficiales. La aplicación de este servicio se gestiona mediante el portal Mi Anses, donde los usuarios que tramitan o reciben beneficios tienen la posibilidad de adherirse de forma opcional y con pleno respaldo jurídico.