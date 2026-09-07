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Qué es el nuevo Domicilio Electrónico de Anses: cómo activar el canal digital para trámites

La medida oficializada en la Resolución 262/2026 alcanza a mayores de 16 años. Conocé el paso a paso para darte de alta y consultar tus avisos en “Mi Buzón”.

Qué es el nuevo Domicilio Electrónico de Anses: cómo activar el canal digital para trámites
Anses
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses lanzó el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social para notificar digitalmente a mayores de 16 años con trámites o beneficios en todo el país.
  • Oficializada en el Boletín Oficial, la adhesión es opcional vía Mi Anses y otorga a la casilla virtual la misma validez jurídica que un domicilio físico tradicional.
  • La medida profundiza la modernización estatal y agiliza las gestiones previsionales, donde los avisos recibidos en "Mi Buzón" tendrán pleno efecto vinculante.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, una plataforma digital pensada para la recepción de notificaciones e informaciones oficiales. La aplicación de este servicio se gestiona mediante el portal Mi Anses, donde los usuarios que tramitan o reciben beneficios tienen la posibilidad de adherirse de forma opcional y con pleno respaldo jurídico.

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Esta disposición cobró vigencia legal tras la presentación de la Resolución 262/2026 en el Boletín Oficial. La normativa abarca a los ciudadanos mayores a 16 años involucrados en trámites o percepciones del sistema previsional, integrándose dentro del plan de modernización y digitalización administrativa promovido por el Gobierno.

Domicilio electrónico de Anses: qué es y qué hace

El sistema operará como una vía digital mediante la cual Anses enviará documentación referente a gestiones y prestaciones. El abanico de notificaciones abarca desde citaciones, resoluciones e intimaciones hasta liquidaciones y avisos formales ligados a la actividad del organismo previsional.

La validez jurídica constituye el aspecto principal de este servicio, pues la reglamentación otorga a la casilla virtual la misma eficacia legal que a un domicilio fiscal o administrativo tradicional. Esta iniciativa surge de la aptitud técnica de la entidad para expandir los canales de atención remota y brindar un espacio dedicado a los avisos digitales.

Paso a paso: cómo adherirse al nuevo domicilio electrónico de Anses

Para comenzar a utilizar el nuevo Domicilio Electrónico de la Seguridad Social de Anses, podés seguir estos pasos:

  • Ingresá a la plataforma digital: Entrá al portal Mi Anses o a la aplicación móvil con tu Clave de la Seguridad Social.
  • Buscá la sección correspondiente: Dirigite a la opción “Domicilio y Datos de Contacto” dentro del menú principal.
  • Aceptá los términos: Confirmá la aceptación de los términos y condiciones planteados por el organismo.
  • Registrá tu mail: Informá una dirección de correo electrónico activa y completá el proceso de validación correspondiente.
  • Revisá tus comunicaciones: Una vez constituido el domicilio, consultá las notificaciones ingresando al apartado “Mi Buzón”.
  • Tené en cuenta los avisos: Aunque el sistema enviará alertas por correo, la falta de recepción del mail no invalida ni justifica el desconocimiento de los avisos guardados en “Mi Buzón”.
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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