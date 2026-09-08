Anses comienza el cronograma de pagos de septiembre: quiénes cobran este martes y cómo continúa esta semana

Resumen para apurados
- Anses inició este martes en Argentina el calendario de pagos de septiembre para jubilados y asignaciones, con el fin de acreditar haberes mensuales actualizados.
- Las prestaciones incluyen un aumento del 2,11% fijado por el IPC y la continuidad del bono de $70.000, abonándose de forma escalonada según el número de DNI.
- El esquema garantiza ingresos mínimos de $498.633 para mitigar la inflación en sectores vulnerables y ordena la concurrencia bancaria durante todo el mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio inicio al calendario de pagos habitual que tiene como fecha de puesta en marcha este martes 8 de septiembre. El organismo previsional asignará los haberes y beneficios correspondientes al noveno mes del año, donde se confirmaron aumentos en los montos, así como la continuidad de bonos adicionales en el caso de jubilaciones y pensiones.
El calendario de pagos de Anses continúa vigente en septiembre y dicta el ordenamiento del cobro de haberes y beneficios de asignaciones sociales para los titulares de los programas. Este almanaque se organiza de manera escalonada a partir de la terminación del Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y establece prioridad en el pago de ingresos mínimos y ayudas sociales.
Comienzan los pagos de Anses esta semana
El cronograma mensual comprende una actualización general del 2,11% en las prestaciones, determinada por la fórmula de movilidad que ajusta las subas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Conforme a la Resolución 257/2026 y el Decreto 824/2026, el haber básico de la jubilación mínima se ubica en $428.633,20, cifra que alcanza los $498.633,20 brutos al sumarse el bono complementario de $70.000.
Jubilaciones y pensiones mínimas: fechas de cobro de la semana
Para los jubilados y pensionados que perciben la prestación mínima, los cobros de esta primera semana se realizarán en los siguientes días:
- Martes 8 de septiembre: DNI terminados en 0.
- Miércoles 9 de septiembre: DNI terminados en 1.
- Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 2.
- Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 3.
Pensiones No Contributivas (PNC)
En cuanto a las Pensiones No Contributivas, las asignaciones por Invalidez y Vejez perciben un haber básico de $300.043,24 (que asciende a $370.043,24 con el bono extraordinario). En tanto, las Madres de 7 hijos cobran $428.633,20 más el refuerzo de $70.000 ($498.633,20 en total). Su esquema de pago agrupa dos números por día:
- Martes 8 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.
- Miércoles 9 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.
- Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.
- Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.
AUH, Asignación Familiar y SUAF
Para la Asignación Universal por Hijo (AUH), el valor bruto asciende a $154.031. Tras la retención obligatoria del 20%, el depósito directo en cuenta bancaria es de $123.224,80 por menor a cargo (y $401.229,60 directos en el caso de AUH por discapacidad). A estos importes se agregan el saldo de la Tarjeta Alimentar ($72.250 por un hijo, $113.299 por dos y $149.425 por tres o más) y el Complemento Leche de la Ley de los 1000 Días ($58.098 para niños de hasta 3 años).
El tramo inicial del mes coincide plenamente con el esquema de las jubilaciones mínimas:
- Martes 8 de septiembre: DNI terminados en 0.
- Miércoles 9 de septiembre: DNI terminados en 1.
- Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 2.
- Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 3.
La Asignación por Embarazo adopta el nuevo valor de $154.031 ($123.224,80 netos más los extras de la Ley de los 1000 Días) e iniciará sus acreditaciones en la segunda mitad de la semana:
- Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 0.
- Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 1.
Cómo consultar las liquidaciones en Mi Anses
Para verificar el detalle de haberes, descuentos y los pagos adicionales de la Tarjeta Alimentar, los titulares pueden consultar su comprobante de liquidación a partir de este martes 8 de septiembre ingresando a anses.gob.ar o mediante la aplicación Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección "Mis Cobros".