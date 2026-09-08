Anses comienza el cronograma de pagos de septiembre: quiénes cobran este martes y cómo continúa esta semana

Para la Asignación Universal por Hijo (AUH), el valor bruto asciende a $154.031. Tras la retención obligatoria del 20%, el depósito directo en cuenta bancaria es de $123.224,80 por menor a cargo (y $401.229,60 directos en el caso de AUH por discapacidad). A estos importes se agregan el saldo de la Tarjeta Alimentar ($72.250 por un hijo, $113.299 por dos y $149.425 por tres o más) y el Complemento Leche de la Ley de los 1000 Días ($58.098 para niños de hasta 3 años).