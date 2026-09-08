SociedadActualidad

Anses comienza el cronograma de pagos de septiembre: quiénes cobran este martes y cómo continúa esta semana

Con aumentos del 2,11% y el bono de $70.000 para haberes mínimos, Anses dio inicio al cronograma de cobro de septiembre 2026 para jubilados, AUH, AUE, PNC y demás prestaciones.

Cómo continúan los pagos de Anses en septiembre.
Cómo continúan los pagos de Anses en septiembre. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses inició este martes en Argentina el calendario de pagos de septiembre para jubilados y asignaciones, con el fin de acreditar haberes mensuales actualizados.
  • Las prestaciones incluyen un aumento del 2,11% fijado por el IPC y la continuidad del bono de $70.000, abonándose de forma escalonada según el número de DNI.
  • El esquema garantiza ingresos mínimos de $498.633 para mitigar la inflación en sectores vulnerables y ordena la concurrencia bancaria durante todo el mes.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio inicio al calendario de pagos habitual que tiene como fecha de puesta en marcha este martes 8 de septiembre. El organismo previsional asignará los haberes y beneficios correspondientes al noveno mes del año, donde se confirmaron aumentos en los montos, así como la continuidad de bonos adicionales en el caso de jubilaciones y pensiones.

Qué es el nuevo Domicilio Electrónico de Anses: cómo activar el canal digital para trámites

Qué es el nuevo Domicilio Electrónico de Anses: cómo activar el canal digital para trámites

El calendario de pagos de Anses continúa vigente en septiembre y dicta el ordenamiento del cobro de haberes y beneficios de asignaciones sociales para los titulares de los programas. Este almanaque se organiza de manera escalonada a partir de la terminación del Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y establece prioridad en el pago de ingresos mínimos y ayudas sociales.

Comienzan los pagos de Anses esta semana

El cronograma mensual comprende una actualización general del 2,11% en las prestaciones, determinada por la fórmula de movilidad que ajusta las subas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Conforme a la Resolución 257/2026 y el Decreto 824/2026, el haber básico de la jubilación mínima se ubica en $428.633,20, cifra que alcanza los $498.633,20 brutos al sumarse el bono complementario de $70.000.

Jubilaciones y pensiones mínimas: fechas de cobro de la semana

Para los jubilados y pensionados que perciben la prestación mínima, los cobros de esta primera semana se realizarán en los siguientes días:

  • Martes 8 de septiembre: DNI terminados en 0.
  • Miércoles 9 de septiembre: DNI terminados en 1.
  • Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 2.
  • Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 3.
El calendario de pagos de Anses de septiembre. El calendario de pagos de Anses de septiembre. Imagen: Anses

Pensiones No Contributivas (PNC)

En cuanto a las Pensiones No Contributivas, las asignaciones por Invalidez y Vejez perciben un haber básico de $300.043,24 (que asciende a $370.043,24 con el bono extraordinario). En tanto, las Madres de 7 hijos cobran $428.633,20 más el refuerzo de $70.000 ($498.633,20 en total). Su esquema de pago agrupa dos números por día:

  • Martes 8 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.
  • Miércoles 9 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.
  • Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.
  • Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.

AUH, Asignación Familiar y SUAF

Para la Asignación Universal por Hijo (AUH), el valor bruto asciende a $154.031. Tras la retención obligatoria del 20%, el depósito directo en cuenta bancaria es de $123.224,80 por menor a cargo (y $401.229,60 directos en el caso de AUH por discapacidad). A estos importes se agregan el saldo de la Tarjeta Alimentar ($72.250 por un hijo, $113.299 por dos y $149.425 por tres o más) y el Complemento Leche de la Ley de los 1000 Días ($58.098 para niños de hasta 3 años).

El tramo inicial del mes coincide plenamente con el esquema de las jubilaciones mínimas:

  • Martes 8 de septiembre: DNI terminados en 0.
  • Miércoles 9 de septiembre: DNI terminados en 1.
  • Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 2.
  • Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 3.

La Asignación por Embarazo adopta el nuevo valor de $154.031 ($123.224,80 netos más los extras de la Ley de los 1000 Días) e iniciará sus acreditaciones en la segunda mitad de la semana:

  • Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 0.
  • Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 1.

Cómo consultar las liquidaciones en Mi Anses

Para verificar el detalle de haberes, descuentos y los pagos adicionales de la Tarjeta Alimentar, los titulares pueden consultar su comprobante de liquidación a partir de este martes 8 de septiembre ingresando a anses.gob.ar o mediante la aplicación Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección "Mis Cobros".

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran en la semana del 7 al 11 de septiembre

Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran en la semana del 7 al 11 de septiembre

Anses publicó los aumentos oficiales de septiembre: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y asignaciones

Anses publicó los aumentos oficiales de septiembre: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y asignaciones

Qué es el nuevo Domicilio Electrónico de Anses: cómo activar el canal digital para trámites

Qué es el nuevo Domicilio Electrónico de Anses: cómo activar el canal digital para trámites

Tiene 26 años y creó un videojuego para aprender Excel gratis

Tiene 26 años y creó un videojuego para aprender Excel gratis

Anses: cómo hacer trámites y consultas sin ir presencialmente

Anses: cómo hacer trámites y consultas sin ir presencialmente

Lo más popular
El Marqués Supermercados consolida su expansión en Tucumán con la apertura de su quinta sucursal
1

El Marqués Supermercados consolida su expansión en Tucumán con la apertura de su quinta sucursal

¿Llegó el fin de los llamados nuevos ricos de Tucumán?
2

¿Llegó el fin de los llamados "nuevos ricos" de Tucumán?

Mohamed y Madkur abrieron una nueva etapa en la UNT: cuáles serán los ejes de la gestión
3

Mohamed y Madkur abrieron una nueva etapa en la UNT: cuáles serán los ejes de la gestión

Un toro criado en Tucumán fue Gran Campeón en Palermo: cómo consolida la ganadería del NOA
4

Un toro criado en Tucumán fue Gran Campeón en Palermo: cómo consolida la ganadería del NOA

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento
5

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

Ranking notas premium
Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital se pierde
1

Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital "se pierde"

¿Llegó el fin de los llamados nuevos ricos de Tucumán?
2

¿Llegó el fin de los llamados "nuevos ricos" de Tucumán?

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: No ganó ni en su barrio
3

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: "No ganó ni en su barrio"

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento
4

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

Sexualmente hablando: hobosexuales
5

Sexualmente hablando: hobosexuales

Más Noticias
Horósocopo chino: los signos que darán un salto decisivo en septiembre, según Ludovica Squirru

Horósocopo chino: los signos que darán un salto decisivo en septiembre, según Ludovica Squirru

Nevadas, ráfagas de hasta 100 km/h y viento Zonda: hay alerta amarilla en siete provincias paraa este martes

Nevadas, ráfagas de hasta 100 km/h y viento Zonda: hay alerta amarilla en siete provincias paraa este martes

Alerta amarilla por viento Zonda en Tucumán: a qué hora se sentirán las ráfagas más intensas y qué zonas afectará

Alerta amarilla por viento Zonda en Tucumán: a qué hora se sentirán las ráfagas más intensas y qué zonas afectará

¿Qué es de la vida del hijo de Gilda? Así está hoy Fabricio Cagnin

¿Qué es de la vida del hijo de Gilda? Así está hoy Fabricio Cagnin

Cómo enfriar la casa sin aire acondicionado: el método de la botella con agua congelada

Cómo enfriar la casa sin aire acondicionado: el método de la botella con agua congelada

Temblor afectó a Tucumán, Salta y Jujuy: ¿a qué hora se produjo y cuál fue la magnitud?

Temblor afectó a Tucumán, Salta y Jujuy: ¿a qué hora se produjo y cuál fue la magnitud?

Alerta amarilla en 12 provincias: se pronosticaron vientos de hasta 100 kilómetros por hora

Alerta amarilla en 12 provincias: se pronosticaron vientos de hasta 100 kilómetros por hora

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera

Comentarios