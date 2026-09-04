SociedadActualidad

Cuánto cuesta tramitar el nuevo DNI electrónico y quiénes pueden conservar el antiguo ejemplar

El nuevo DNI electrónico incorpora un chip NFC y código QR para reforzar la seguridad de los datos.

Cuánto cuesta tramitar el nuevo DNI electrónico y quiénes pueden conservar el antiguo ejemplar
Foto: canal12misiones.com
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El Renaper comenzó a emitir en Argentina el nuevo DNI electrónico con chip NFC y QR por $10.000, obligatorio solo para renovaciones y actualizaciones periódicas.
  • El trámite se solicita por la app Mi Argentina. El modelo anterior continuará siendo válido hasta su fecha de vencimiento y convivirá con la nueva versión de policarbonato.
  • La incorporación de chips busca elevar la seguridad de datos y combatir fraudes, mientras rigen tarifas de hasta $57.000 para quienes requieran tramitaciones urgentes.
Resumen generado con IA

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) ya empezó a tramitar los primeros DNI electrónicos. El nuevo formato cuenta con una tecnología de seguridad avanzada, es fabricado en policarbonato y tiene un chip con tecnología NFC y código QR para mayor protección de datos. No se trata de una incorporación obligatoria, salvo para un reducido grupo de ciudadanos.

Nuevo DNI electrónico: para qué sirve el chip que tiene incorporado

Nuevo DNI electrónico: para qué sirve el chip que tiene incorporado

El paso al DNI electrónico no se hará de forma masiva, ya que no se dispuso el traspaso obligatorio a este nuevo modelo. Sin embargo, desde hace algunas semanas, quienes quieran renovar su antiguo DNI o quienes obligatoriamente deban hacerlo ya pueden empezar a gestionarlo.

Quiénes deben pasarse al DNI electrónico

Los únicos ciudadanos que deberán hacer el traspaso obligatoriamente al nuevo DNI electrónico serán los que correspondan a grupos que deban tramitarlo en la brevedad. La entrega del nuevo formato corresponderá a los niños de entre 5 y 8 años y a los adolescentes de 14 que deban hacer sus actualizaciones a partir de estas semanas.

Otro grupo al que le corresponderá el DNI electrónico será el que, por vencimiento, robo, extravío, deterioro, cambio de domicilio o rectificación de datos, deba tramitar nuevamente un Documento Nacional de Identidad. El otro caso para el que también se contempla la actualización al formato electrónico es el que se hace por rectificación de identidad de género.

Así es el nuevo DNI electrónico con chip y QR: quiénes deben actualizarlo

Así es el nuevo DNI electrónico con chip y QR: quiénes deben actualizarlo

Mientras tanto, los dos modelos de DNI podrán continuar conviviendo y en circulación. Quienes tengan la versión antigua podrán conservarla hasta su fecha de vencimiento.

Cómo tramitar el DNI electrónico

La llegada del DNI electrónico también avanzó con los nuevos aranceles para la tramitación, pero la solicitud de actualización sigue siendo la misma. Para iniciar la gestión se debe solicitar un turno en el Registro Civil correspondiente por zona o domicilio. Este puede solicitarse en la aplicación Mi Argentina, desde donde también puede hacerse el seguimiento del trámite con el número de solicitud.

Para la actualización de los 5 a 8 años, de los 14 años, los cambios de domicilio, las rectificaciones de datos y la emisión de nuevos ejemplares por robo o pérdida, el trámite tiene un costo de $10.000.

También se contemplan otros servicios de entrega como la tramitación urgente –o DNI exprés– que se entrega en hasta 96 horas hábiles, con un costo de $26.000. El DNI en 24 horas, que se entrega el día hábil siguiente, tiene un costo de $41.000 y el DNI al instante –de gestión habilitada solo en algunos puntos–, $57.000.

El primer DNI tramitado para personas nacidas en Argentina de 0 a 18 años no tiene costo.

Temas Registro Nacional de las Personas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras
2

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
3

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas
4

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

El asentamiento de Marco Avellaneda y Sarmiento es sólo una foto de la negligencia
5

El asentamiento de Marco Avellaneda y Sarmiento es sólo una foto de la negligencia

Ranking notas premium
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
2

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten
3

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones
4

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
5

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Más Noticias
Nuevo descenso de temperatura: la mínima llegará a 7 °C en San Miguel de Tucumán este fin de semana

Nuevo descenso de temperatura: la mínima llegará a 7 °C en San Miguel de Tucumán este fin de semana

Gran Amérian Carlos V de Las Termas de Río Hondo: la constante evolución del oasis termal del norte argentino

Gran Amérian Carlos V de Las Termas de Río Hondo: la constante evolución del oasis termal del norte argentino

Gabriela Sabatini reveló quiénes constituyen su verdadera “familia”: “Encuentros que llenan el corazón”

Gabriela Sabatini reveló quiénes constituyen su verdadera “familia”: “Encuentros que llenan el corazón”

El Niño se afianza y ya anticipan cómo será la primavera en Argentina

El Niño se afianza y ya anticipan cómo será la primavera en Argentina

“Esto es Bolivia”: el comentario de un viajero portugués sobre Tucumán que generó indignación en redes

“Esto es Bolivia”: el comentario de un viajero portugués sobre Tucumán que generó indignación en redes

Cómo es por dentro el departamento donde vive Mirtha Legrand

Cómo es por dentro el departamento donde vive Mirtha Legrand

No doy más: la novia de Callejero Fino rompió el silencio tras la detención del cantante de RKT

"No doy más": la novia de Callejero Fino rompió el silencio tras la detención del cantante de RKT

Vientos de 100 km/h, Zonda y tormentas severas: rige la alerta naranja y amarilla en siete provincias este lunes

Vientos de 100 km/h, Zonda y tormentas severas: rige la alerta naranja y amarilla en siete provincias este lunes

Comentarios