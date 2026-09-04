Cuánto cuesta tramitar el nuevo DNI electrónico y quiénes pueden conservar el antiguo ejemplar

Cómo tramitar el DNI electrónico

La llegada del DNI electrónico también avanzó con los nuevos aranceles para la tramitación, pero la solicitud de actualización sigue siendo la misma. Para iniciar la gestión se debe solicitar un turno en el Registro Civil correspondiente por zona o domicilio. Este puede solicitarse en la aplicación Mi Argentina, desde donde también puede hacerse el seguimiento del trámite con el número de solicitud.