Cuánto cuesta tramitar el nuevo DNI electrónico y quiénes pueden conservar el antiguo ejemplar

Resumen para apurados
- El Renaper comenzó a emitir en Argentina el nuevo DNI electrónico con chip NFC y QR por $10.000, obligatorio solo para renovaciones y actualizaciones periódicas.
- El trámite se solicita por la app Mi Argentina. El modelo anterior continuará siendo válido hasta su fecha de vencimiento y convivirá con la nueva versión de policarbonato.
- La incorporación de chips busca elevar la seguridad de datos y combatir fraudes, mientras rigen tarifas de hasta $57.000 para quienes requieran tramitaciones urgentes.
El Registro Nacional de las Personas (Renaper) ya empezó a tramitar los primeros DNI electrónicos. El nuevo formato cuenta con una tecnología de seguridad avanzada, es fabricado en policarbonato y tiene un chip con tecnología NFC y código QR para mayor protección de datos. No se trata de una incorporación obligatoria, salvo para un reducido grupo de ciudadanos.
El paso al DNI electrónico no se hará de forma masiva, ya que no se dispuso el traspaso obligatorio a este nuevo modelo. Sin embargo, desde hace algunas semanas, quienes quieran renovar su antiguo DNI o quienes obligatoriamente deban hacerlo ya pueden empezar a gestionarlo.
Quiénes deben pasarse al DNI electrónico
Los únicos ciudadanos que deberán hacer el traspaso obligatoriamente al nuevo DNI electrónico serán los que correspondan a grupos que deban tramitarlo en la brevedad. La entrega del nuevo formato corresponderá a los niños de entre 5 y 8 años y a los adolescentes de 14 que deban hacer sus actualizaciones a partir de estas semanas.
Otro grupo al que le corresponderá el DNI electrónico será el que, por vencimiento, robo, extravío, deterioro, cambio de domicilio o rectificación de datos, deba tramitar nuevamente un Documento Nacional de Identidad. El otro caso para el que también se contempla la actualización al formato electrónico es el que se hace por rectificación de identidad de género.
Mientras tanto, los dos modelos de DNI podrán continuar conviviendo y en circulación. Quienes tengan la versión antigua podrán conservarla hasta su fecha de vencimiento.
Cómo tramitar el DNI electrónico
La llegada del DNI electrónico también avanzó con los nuevos aranceles para la tramitación, pero la solicitud de actualización sigue siendo la misma. Para iniciar la gestión se debe solicitar un turno en el Registro Civil correspondiente por zona o domicilio. Este puede solicitarse en la aplicación Mi Argentina, desde donde también puede hacerse el seguimiento del trámite con el número de solicitud.
Para la actualización de los 5 a 8 años, de los 14 años, los cambios de domicilio, las rectificaciones de datos y la emisión de nuevos ejemplares por robo o pérdida, el trámite tiene un costo de $10.000.
También se contemplan otros servicios de entrega como la tramitación urgente –o DNI exprés– que se entrega en hasta 96 horas hábiles, con un costo de $26.000. El DNI en 24 horas, que se entrega el día hábil siguiente, tiene un costo de $41.000 y el DNI al instante –de gestión habilitada solo en algunos puntos–, $57.000.
El primer DNI tramitado para personas nacidas en Argentina de 0 a 18 años no tiene costo.