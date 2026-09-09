Quiénes son los hijos de Chiche Gelblung y Cristina Seoane: a qué se dedican Federico, María y Maggie

Resumen para apurados
- Tras la muerte del periodista Chiche Gelblung en Buenos Aires a los 82 años, se conocieron las profesiones y el perfil reservado de sus tres hijos.
- Junto a Cristina Seoane formó una familia con Federico, administrador de empresas; María, docente; y Maggie, exmodelo y doula, todos distantes del foco mediático.
- El legado privado del célebre conductor televisivo perdura a través de sus tres hijos y siete nietos, consolidando una vida familiar alejada de las cámaras.
Chiche Gelblung murió este 9 de septiembre a los 82 años, tras permanecer internado en el sanatorio Los Arcos por un cuadro respiratorio. A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, el periodista se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión y el periodismo argentino.
En el ámbito privado, Gelblung construyó junto a la exmodelo Cristina Seoane una familia que se mantuvo alejada de la exposición mediática. La pareja tuvo tres hijos: Federico, María y Magdalena, conocida como Maggie, quienes eligieron caminos diferentes a pesar de haber crecido junto a dos figuras vinculadas al mundo de los medios.
Con el paso de los años, además, la familia se amplió con la llegada de los nietos. Chiche Gelblung y Cristina Seoane se convirtieron en abuelos de siete nietos.
Federico Gelblung, el hijo mayor de Chiche Gelblung
Federico Gelblung es el hijo mayor de Chiche Gelblung y Cristina Seoane. A diferencia de sus padres, eligió mantenerse alejado de las cámaras y de la exposición pública.
Estudió Administración de Empresas y desarrolló su actividad profesional en el ámbito privado. También estuvo vinculado a InfoVeloz, el portal de noticias de su padre.
Su presencia en redes sociales es limitada y LinkedIn aparece como uno de los espacios en los que muestra aspectos relacionados con su actividad laboral. En cuanto a su vida familiar, mantiene un perfil reservado y suele aparecer públicamente en algunas fotografías vinculadas a reuniones y celebraciones familiares.
María Gelblung, la hija que eligió la docencia
María Gelblung es la segunda hija de Chiche y Cristina Seoane y mantiene un perfil todavía más bajo que su hermano Federico. De acuerdo con la información difundida sobre ella, eligió dedicarse a la enseñanza y trabaja como docente. También participó en algunos proyectos periodísticos junto a su padre.
En distintas oportunidades, María asumió además el rol de portavoz de Chiche Gelblung frente a los medios, especialmente cuando el periodista atravesó períodos complejos de salud y había consultas sobre su estado.
Maggie Gelblung, entre el modelaje y el periodismo
Magdalena “Maggie” Gelblung es la hija menor. De los tres hermanos, fue quien tuvo mayor exposición pública, especialmente durante una etapa en la que siguió los pasos de su madre y trabajó como modelo.
Maggie formó parte de Multitalent y realizó trabajos para importantes marcas. Al mismo tiempo, también se acercó al universo profesional de su padre: trabajó como periodista en su sitio web y se desempeñó como notera de C5N.
Durante aquellos años, su vida personal también tuvo repercusión en los medios, entre otros motivos por una cirugía estética y una producción fotográfica para una revista.
Con el tiempo, decidió alejarse de la exposición y preservar su intimidad. Actualmente es madre de tres hijos, Camilo, Sofía y Diana Elisa, y se dedica a brindar acompañamiento físico y emocional a mujeres gestantes y sus familias antes, durante y después del parto.
Una familia que eligió mantenerse lejos de las cámaras
Los tres hijos de Chiche Gelblung y Cristina Seoane tomaron caminos diferentes, pero coincidieron en una decisión: mantener un perfil mucho más reservado que el de sus padres.
Federico, María y Maggie construyeron sus propias vidas profesionales y familiares lejos de la exposición permanente que acompañó durante décadas la carrera de Chiche. Con la llegada de los nietos, la familia se amplió y consolidó un vínculo que se mantuvo como uno de los aspectos más importantes de la vida privada del periodista.