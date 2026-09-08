Internaron a Chiche Gelblung por cuarta vez en el año: ¿qué problemas de salud tiene?

Resumen para apurados
- El periodista Chiche Gelblung fue internado en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires tras presentar dificultades respiratorias, marcando su cuarta internación en el año.
- El conductor de 82 años sufrió previas internaciones en mayo por trombosis y colocación de stents, seguidas de episodios pulmonares en junio y a fines de julio.
- El cuadro genera preocupación en los medios, aunque el periodista insiste en mantener su actividad laboral activa como parte fundamental de su recuperación.
“Chiche” Gelblung volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires luego de presentar dificultades para respirar. El periodista, de 82 años, ingresó al centro médico para ser controlado y estabilizado, en un nuevo episodio que vuelve a generar preocupación por su estado de salud.
Según informó Teleshow, los médicos decidieron mantenerlo internado luego de advertir las complicaciones respiratorias. La situación se produjo semanas después de otro ingreso al mismo sanatorio por un cuadro similar.
Chiche Gelblung ya había sido internado en julio
El 28 de julio, Gelblung había sido trasladado al Sanatorio Mater Dei luego de sufrir un episodio respiratorio que alertó a su entorno. En aquella oportunidad, permaneció bajo atención médica, logró estabilizarse y recibió el alta algunos días después.
Esta nueva internación representa el cuarto episodio hospitalario que atraviesa el periodista durante 2026, un año marcado por diferentes complicaciones de salud.
Todo comenzó en mayo, cuando tuvo que ser llevado de urgencia a terapia intensiva después de sufrir una descompensación en su casa. En ese momento, los médicos detectaron una trombosis en uno de sus tobillos, por lo que debieron colocarle dos stents y comenzar un tratamiento con anticoagulantes. Su primera estadía hospitalaria se extendió durante casi un mes.
Tras recibir el alta, Gelblung retomó su actividad laboral antes de lo previsto. Sin embargo, el 17 de junio volvió a ser internado debido a una complicación pulmonar. A ese episodio se sumó posteriormente la internación del 28 de julio y ahora el nuevo ingreso al Mater Dei.
“Es parte de la terapia”: la decisión de Chiche de continuar trabajando
Luego de su anterior internación, el periodista regresó a la televisión y volvió a aparecer en la pantalla de Crónica TV. Allí conversó con Guido Záffora y dejó en claro que, pese a los problemas de salud que atravesó durante el año, no tiene intención de abandonar su actividad profesional. “Es parte de la terapia”, afirmó Gelblung al referirse al trabajo.
La misma postura había mostrado después de su primera hospitalización. En una entrevista con Mercedes Cordero para el ciclo 70 20 Hoy, el periodista habló abiertamente sobre el difícil momento que había atravesado y recordó una de las frases que más lo impactó durante su internación.
“El primer médico que me ve me dice: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’”, relató. La frase provocó su enojo y también lo llevó a tomar dimensión de la gravedad que los médicos observaban en su estado. Gelblung contó que, en medio de aquella situación, incluso había contemplado la posibilidad de perder un pie.
“Yo ya había decidido que, si era inevitable perder el pie, lo aceptaría”, confesó. Según su relato, en un momento de la internación llegó a preguntarle a uno de los médicos si la conversación estaba relacionada con su pierna o con su vida. La respuesta fue contundente: “No, te estoy hablando de la vida”.
“Yo no creía que estaba golpeando la puerta del cielo. Yo no me sentía así. Cuando el tipo me recibe así, digo: ‘A la mierda, debo estar complicado entonces’”, recordó el periodista sobre aquel momento.