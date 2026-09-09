Chiche Gelblung y Cristina Seoane: la historia de amor que atravesó infidelidades, peleas y 45 años juntos

La historia de amor entre Chiche Gelblung y Cristina Seoane estuvo lejos de ser sencilla. El periodista, que murió este 9 de septiembre a los 82 años, conoció a la ex modelo cuando ambos trabajaban en una producción de la revista Gente. Aquel encuentro fue el comienzo de una relación que atravesó separaciones, conflictos, infidelidades y reconciliaciones, pero que con el paso del tiempo logró consolidarse.