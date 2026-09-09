Chiche Gelblung y Cristina Seoane: la historia de amor que atravesó infidelidades, peleas y 45 años juntos
La pareja se conoció cuando él dirigía la revista Gente y ella era una reconocida modelo. El vínculo atravesó momentos difíciles y una crisis que puso todo en riesgo, pero finalmente logró mantenerse durante décadas.
Resumen para apurados
- Tras la muerte de Chiche Gelblung el 9 de septiembre, se repasó su historia de 45 años con Cristina Seoane en Argentina, marcada por crisis, infidelidades y posterior unión.
- Se conocieron en revista Gente y superaron separaciones, deslealtades del periodista y terapia de pareja para consolidar un vínculo que perduró más de cuatro décadas.
- La pareja conformó una familia con tres hijos y siete nietos, dejando el recuerdo de la faceta íntima y resiliente de una figura clave del periodismo argentino.
La historia de amor entre Chiche Gelblung y Cristina Seoane estuvo lejos de ser sencilla. El periodista, que murió este 9 de septiembre a los 82 años, conoció a la ex modelo cuando ambos trabajaban en una producción de la revista Gente. Aquel encuentro fue el comienzo de una relación que atravesó separaciones, conflictos, infidelidades y reconciliaciones, pero que con el paso del tiempo logró consolidarse.
Gelblung era por entonces director editorial de la revista y Seoane, una de las modelos más reconocidas de aquella época. El vínculo comenzó en el ámbito laboral y, según recordó ella en distintas entrevistas, la atracción no apareció de inmediato.
Cristina staba casada cuando conoció al periodista y el acercamiento entre ambos se produjo de manera gradual. Con el tiempo, ella se separó de su pareja y comenzó a trabajar junto a Gelblung, una situación que profundizó la cercanía entre los dos.
Una relación atravesada por crisis e infidelidades
Los primeros años de la pareja estuvieron marcados por constantes idas y vueltas. Hubo rupturas, discusiones y hasta renuncias laborales, en medio de diferencias que involucraban tanto la vida personal como el trabajo.
Uno de los momentos más difíciles llegó cuando Gelblung reconoció que había mantenido varias relaciones de manera simultánea. La situación provocó una profunda crisis y generó una fuerte desilusión en Seoane.
Según recordó la ex modelo años después, aquella etapa estuvo acompañada por discusiones intensas y momentos de enojo que también repercutieron en la convivencia. El propio periodista, con el paso del tiempo, definió ese período de su vida como una etapa de inmadurez emocional en la que no conseguía sostener una relación estable.
Cómo fue la reconciliación entre Chiche Gelblung y Cristina Seoane
Después de la crisis, la pareja no logró recomponer el vínculo de un día para el otro. Gelblung buscó recuperar la relación de distintas maneras: insistió con llamadas, envió flores y pidió perdón.
Para Seoane, sin embargo, recuperar la confianza llevó tiempo. Finalmente, ambos consiguieron atravesar aquella etapa y construir una relación más estable, aunque los conflictos no desaparecieron por completo.
En algún momento también recurrieron a terapia de pareja. Según contaron, esas sesiones estuvieron principalmente relacionadas con la crianza de sus hijos y con las decisiones familiares.
Chiche Gelblung y Cristina Seoane: 45 años juntos y una familia de siete nietos
Más allá de las dificultades que atravesaron durante la relación, Gelblung y Seoane lograron construir una familia a lo largo de las décadas. Tuvieron tres hijos: Federico, María y Magdalena.
Con el paso de los años llegaron también los nietos. La pareja se convirtió en abuela y abuelo de siete nietos, sumando una nueva etapa a una historia compartida durante 45 años.
Así, una relación que comenzó en una producción de Gente y que atravesó momentos de crisis terminó consolidándose alrededor de una familia extensa y de una historia en común que se extendió durante décadas.