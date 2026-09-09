Días inestables y el regreso de las lluvias: cómo estará el tiempo en Tucumán durante el Norte Rock

"El Niño, para tomarlo en cuenta, el más intenso hasta ahora registrado desde 2015, en donde en una región específica del océano Pacífico, que es la región 3.4, que es la que miramos los meteorólogos y climatólogos para verificar qué condiciones hay en el océano, llegó a 2,5 y 2,7 grados. El pronóstico ahora emitido por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos es justamente que llegaremos a valores de 3,5 grados, por arriba del promedio. O sea, que estaremos en las puertas de tener El Niño más intenso desde que se tienen registros", advirtió el observador meteorológico.