SociedadClima y ecología

Días inestables y el regreso de las lluvias: cómo estará el tiempo en Tucumán durante el Norte Rock

El pronóstico anuncia el descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas durante el fin de semana.

FIN DE SEMANA. Se espera que miles de tucumanos acudan a los diferentes festivales y eventos deportivos que se desarrollarán entre viernes, sábado y domingo en la provincia.
FIN DE SEMANA. Se espera que miles de tucumanos acudan a los diferentes festivales y eventos deportivos que se desarrollarán entre viernes, sábado y domingo en la provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE MATÍAS VIEITO
Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • Tucumán registrará lluvias y una baja térmica este fin de semana por el ingreso de un frente inestable, según anticipó el meteorólogo Cristofer Brito ante eventos masivos.
  • El cambio climático local se asocia al avance del fenómeno El Niño, que generará chaparrones aislados y vientos del sur tras días de temperaturas elevadas en la región.
  • Las precipitaciones podrían condicionar festivales como el Norte Rock. Hacia el verano, se proyectan meses más lluviosos, húmedos y con altas sensaciones térmicas.
Resumen generado con IA

Las condiciones del tiempo se verán modificadas en la provincia a partir de mañana, según se desprende del pronóstico que anticipa un marcado descenso de la temperatura, con un fin de semana inestable y con grandes probabilidades de lloviznas. Bajo esos augurios, no son pocos los que se preguntan cómo estará el clima durante el fin de semana.

En una entrevista concedida a La mañana empieza aquí, el noticiero de LG Play, el observador meteorológico Cristofer Brito brindó algunos detalles sobre las modificaciones climáticas que se avecinan en Tucumán y en el resto de la región. 

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A días del inicio de la primavera, Brito anunció que los inminentes cambios meteorológicos se deberán al impacto del fenómeno conocido como El Niño. “Su ingreso favorece a que tengamos sistemas de alta presión, que se aproximan en latitudes más bajas y eso genera circulación de viento del sector norte y ayuda a que las temperaturas suban en el centro y el norte del país. Pero siempre tenemos situaciones de aumento de temperaturas y luego baja de golpe, porque estos sistemas de baja presión se van moviendo de oeste a este y nos toca primero el viento norte y después nos toca el viento del sector sur”.

¿Qué es El Niño y cómo afectará a Tucumán durante el verano?

"El Niño, para tomarlo en cuenta, el más intenso hasta ahora registrado desde 2015, en donde en una región específica del océano Pacífico, que es la región 3.4, que es la que miramos los meteorólogos y climatólogos para verificar qué condiciones hay en el océano, llegó a 2,5 y 2,7 grados. El pronóstico ahora emitido por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos es justamente que llegaremos a valores de 3,5 grados, por arriba del promedio. O sea, que estaremos en las puertas de tener El Niño más intenso desde que se tienen registros", advirtió el observador meteorológico.

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En cuanto a nuestra región, Brito expuso que "lo que nos sucedería a nosotros, en Tucumán y en el norte de Argentina, es tendríamos meses como noviembre, diciembre, enero y febrero con más lluvias, con mucho ambiente húmedo. Capaz que con un ambiente no tan cálido, por lo que no iríamos a un verano récord de temperatura, sino que sería un verano normal en cuanto a temperaturas, pero al estar húmedo y sofocante, las sensaciones térmicas seguramente van a estar un poco altas".

¿Cómo estará el tiempo en Tucumán este fin de semana?

La llegada del fin de semana promete movilizar a miles de tucumanos, si se tiene en cuenta que las agendas culturales y deportivas figuran, por ejemplo, el Norte Rock, la Fiesta Nacional de la Empanada y los partidos de Atlético Tucumán y San Martín. 

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De acuerdo con las estimaciones de Brito, habrá que tener en cuenta que "a partir de la tarde-noche del jueves comenzaremos con algunos chaparrones. En la madrugada del viernes se esperan algunas tormentas que, reitero, serán aisladas. No va a llover en toda la provincia, solamente algunos puntos".

Todo esto condicionará el fin de semana, porque si bien "el viernes habaría mejorías temporarias y saldría un poco el sol", Brito adelantó que "desde el sábado a la madrugada y hasta el lunes en la mañana el tiempo estará inestable, con lluvias, lloviznas y mejoramientos temporarios, además de un marcado descenso de temperatura". 

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