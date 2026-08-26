Ciro, Ratones Paranoicos y El Plan de la Mariposa: quedan pocas entradas para Norte Rock 2026

La cuenta regresiva para una de las grandes citas musicales de septiembre ya empezó. Norte Rock 2026 prepara su regreso a Tucumán con una cartelera que reúne a algunos de los nombres más convocantes del rock nacional y a dos bandas de la escena local. El festival será el 12 de septiembre en el Predio Castillo, en avenida Presidente Perón y Bascary, Yerba Buena.