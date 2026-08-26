EspectáculosGuía para salir

Ciro, Ratones Paranoicos y El Plan de la Mariposa: quedan pocas entradas para Norte Rock 2026

El festival será el 12 de septiembre en Yerba Buena y tendrá a La Belisario y La Llorona y su Jardín de Dragones como representantes de la escena local.

NORTE ROCK 2026. El festival prepara una jornada con figuras del rock nacional y presencia tucumana el 12 de septiembre, en Yerba Buena.
NORTE ROCK 2026. El festival prepara una jornada con figuras del rock nacional y presencia tucumana el 12 de septiembre, en Yerba Buena.
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Ciro y Los Persas, Ratones Paranoicos y El Plan de la Mariposa encabezarán el festival Norte Rock el 12 de septiembre en Yerba Buena, Tucumán, con entradas casi agotadas.
  • El evento en el Predio Castillo sumará a bandas locales como La Belisario y La Llorona, en una propuesta que busca reunir a distintas generaciones del rock nacional.
  • La alta demanda anticipa un lleno total en el festival más convocante del NOA, consolidando la plaza tucumana en el circuito de grandes conciertos del país.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para una de las grandes citas musicales de septiembre ya empezó. Norte Rock 2026 prepara su regreso a Tucumán con una cartelera que reúne a algunos de los nombres más convocantes del rock nacional y a dos bandas de la escena local. El festival será el 12 de septiembre en el Predio Castillo, en avenida Presidente Perón y Bascary, Yerba Buena.

Al frente del escenario estará Ciro y Los Persas, que llegará acompañado por Ratones Paranoicos y El Plan de la Mariposa. La propuesta apunta a reunir distintas generaciones y estilos dentro del rock argentino durante una jornada marcada por los shows en vivo y el encuentro con el público.

Cuenta regresiva para el Norte Rock 2026

Cuenta regresiva para el Norte Rock 2026

El rock tucumano también tendrá su lugar

La cartelera tendrá además presencia local. La Belisario y La Llorona y su Jardín de Dragones serán las bandas tucumanas que compartirán escenario con los artistas nacionales.

La participación de grupos de la provincia forma parte de una de las características que busca sostener el festival: darle espacio a músicos de la escena tucumana frente a un público que llega para disfrutar de grandes referentes del rock.

Con la fecha cada vez más cerca, la expectativa crece y los tickets comienzan a agotarse. Quedan pocas entradas disponibles para la edición 2026.

Las entradas pueden adquirirse a través de Norte Ticket.

El 12 de septiembre, Yerba Buena volverá a tener una jornada dedicada al rock. Y para quienes todavía están pensando si ir, el tiempo empieza a jugar en contra: los últimos tickets ya están a la venta.

Cada vez falta menos para el Norte Rock 2026: las entradas para el festival más importante del NOA siguen a la venta

Cada vez falta menos para el Norte Rock 2026: las entradas para el festival más importante del NOA siguen a la venta
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánYerba BuenaAndrés Ciro MartínezArgentinaCiroJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cada vez falta menos para el Norte Rock 2026: las entradas para el festival más importante del NOA siguen a la venta

Cada vez falta menos para el Norte Rock 2026: las entradas para el festival más importante del NOA siguen a la venta

Lo más popular
La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000
1

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
2

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos
3

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios
4

El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura
5

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura

Ranking notas premium
Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
1

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
2

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT
3

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
4

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Acevedo con el líder de ATSA, Manzur y el peronismo antimilei y detalles del Campo Norte
5

Acevedo con el líder de ATSA, Manzur y el "peronismo antimilei" y detalles del Campo Norte

Más Noticias
¿De qué murió Tim Curry? Qué se sabe sobre el fallecimiento del actor de “It” y “The Rocky Horror Picture Show”

¿De qué murió Tim Curry? Qué se sabe sobre el fallecimiento del actor de “It” y “The Rocky Horror Picture Show”

La auditoría que pidió Tini Stoessel: qué habría descubierto sobre su patrimonio y sus millones

La auditoría que pidió Tini Stoessel: qué habría descubierto sobre su patrimonio y sus millones

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

Escándalo con Tini Stoessel: facturó casi 50 millones de dólares y solo habría cobrado una mínima cifra

Escándalo con Tini Stoessel: facturó casi 50 millones de dólares y solo habría cobrado una mínima cifra

Tini Stoessel habría auditado a su papá y hay una cifra millonaria en disputa

Tini Stoessel habría auditado a su papá y hay una cifra millonaria en disputa

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

Comentarios