Ciro, Ratones Paranoicos y El Plan de la Mariposa: quedan pocas entradas para Norte Rock 2026

Resumen para apurados
- Ciro y Los Persas, Ratones Paranoicos y El Plan de la Mariposa encabezarán el festival Norte Rock el 12 de septiembre en Yerba Buena, Tucumán, con entradas casi agotadas.
- El evento en el Predio Castillo sumará a bandas locales como La Belisario y La Llorona, en una propuesta que busca reunir a distintas generaciones del rock nacional.
- La alta demanda anticipa un lleno total en el festival más convocante del NOA, consolidando la plaza tucumana en el circuito de grandes conciertos del país.
La cuenta regresiva para una de las grandes citas musicales de septiembre ya empezó. Norte Rock 2026 prepara su regreso a Tucumán con una cartelera que reúne a algunos de los nombres más convocantes del rock nacional y a dos bandas de la escena local. El festival será el 12 de septiembre en el Predio Castillo, en avenida Presidente Perón y Bascary, Yerba Buena.
Al frente del escenario estará Ciro y Los Persas, que llegará acompañado por Ratones Paranoicos y El Plan de la Mariposa. La propuesta apunta a reunir distintas generaciones y estilos dentro del rock argentino durante una jornada marcada por los shows en vivo y el encuentro con el público.
El rock tucumano también tendrá su lugar
La cartelera tendrá además presencia local. La Belisario y La Llorona y su Jardín de Dragones serán las bandas tucumanas que compartirán escenario con los artistas nacionales.
La participación de grupos de la provincia forma parte de una de las características que busca sostener el festival: darle espacio a músicos de la escena tucumana frente a un público que llega para disfrutar de grandes referentes del rock.
Con la fecha cada vez más cerca, la expectativa crece y los tickets comienzan a agotarse. Quedan pocas entradas disponibles para la edición 2026.
Las entradas pueden adquirirse a través de Norte Ticket.
El 12 de septiembre, Yerba Buena volverá a tener una jornada dedicada al rock. Y para quienes todavía están pensando si ir, el tiempo empieza a jugar en contra: los últimos tickets ya están a la venta.