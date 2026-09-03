Con entrada libre y gratuita, vuelve la Fiesta Nacional de la Empanada de Famaillá

Resumen para apurados
- Famaillá celebrará la 47° Fiesta Nacional de la Empanada del 11 al 13 de septiembre con entrada gratuita para promover la gastronomía y la cultura tradicional tucumana.
- El festival en el predio Simeón Nieva incluirá ranchos típicos, shows musicales de artistas reconocidos y la tradicional elección de la Reina Nacional de la Empanada el domingo.
- La celebración busca consolidar a la empanada como atractivo turístico clave del NOA e impulsar la economía local tras ser distinguida internacionalmente por Taste Atlas.
La Fiesta Nacional de la Empanada volverá a reunir a los norteños en un fin de semana lleno de gastronomía típica, tradiciones, música y encuentros. Esta semana, la Municipalidad de Famaillá presentó la 47° edición del festival en el Ente Tucumán Turismo, con la participación de su presidente, Domingo Amaya.
Este año, el encuentro de uno de los platos más característicos de Tucumán durará tres jornadas. Además, todas las familias podrán disfrutar de él, porque la entrada será libre y gratuita. El objetivo es acercar a los turistas a uno de los acontecimientos culturales más destacados del calendario del NOA.
Cuándo será la Fiesta Nacional de la Empanada
La fiesta se desarrollará nuevamente en el predio Simeón Nieva a la vera del río Famaillá, en el centro de la ciudad homónima. Se realizará el próximo fin de semana, el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre. La propuesta combinará gastronomía, cultura, tradición y música, haciendo honor al departamento al sur de San Miguel como capital nacional de la empanada.
Los tradicionales ranchos de comidas ofrecerán las famosas empanadas famaillenses, protagonistas indiscutidas de una celebración que año tras año convoca a miles de personas y que proyecta la identidad gastronómica tucumana hacia todo el país.
Además, el domingo llegará uno de los momentos más esperados del evento. Antes del cierre de la jornada, se hará la elección de la Reina de la Empanada, donde las empanaderas demostrarán todo su talento y conocimiento para preparar este plato delante de un jurado renovado.
Cartelera de la Fiesta Nacional de la Empanada
La música y el baile no podrán faltar durante las tres noches del encuentro. Según comunicó la municipalidad organizadora, formarán parte de la cartelera Valentina Márquez, Luis Milagros Ruiz, Facundo Chasampi, Martu Bongiovanni, “Las valijas”, “Los olivareños”, “Los Cantores del Alba”, Diego Olmos, Emilio Morales, Enrique Mazza, Norberto Al-K-La, “Los Sacheros”, el “Tucu Tucu” Carlos Sánchez, Sergio Galleguillo y muchos más.
La empanada tucumana, reconocida por el ranking internacional Taste Atlas como la mejor del mundo, ocupa un lugar privilegiado entre los sabores que identifican a la provincia, junto al sánguche de milanesa, el panchuque y la achilata. En Famaillá, esa tradición encontró su capital y una comunidad que la celebra, la perfecciona y la comparte con orgullo.
“La empanada ya superó la categoría de producto gastronómico, ya es un producto turístico. La gente viene a Tucumán a comer empanadas y específicamente a Famaillá, que ya es sinónimo de buena comida y tucumanidad”, dijo Amaya.