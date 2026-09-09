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Alerta amarilla para es miércoles 9 de septiembre: hay nueve provincias afectadas por viento, lluvias, nieve y Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas amarillas para este miércoles 9 de septiembre. El mapa alcanza a nueve provincias y anticipa distintos fenómenos que podrían complicar la jornada.

Alerta amarilla del SMN: hay nueve provincias afectadas por viento, lluvias, nieve y Zonda
Alerta amarilla del SMN: hay nueve provincias afectadas por viento, lluvias, nieve y Zonda TN
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este miércoles un alerta amarilla para nueve provincias por fuertes vientos, Zonda, nieve y lluvias que generarán condiciones meteorológicas adversas.
  • El fenómeno abarca ráfagas de hasta 100 km/h en la cordillera, Zonda en el noroeste y Cuyo, nevadas intensas en Santa Cruz y Tierra del Fuego, y precipitaciones en Chubut.
  • El organismo recomendó extremar precauciones ante la reducción de visibilidad, aumentos bruscos de temperatura y posibles complicaciones viales en las zonas afectadas.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 9 de septiembre una serie de alertas amarillas por fenómenos meteorológicos adversos que alcanzarán a nueve provincias argentinas. El pronóstico incluye fuertes vientos, viento Zonda, lluvias y nevadas.

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Las condiciones más complicadas se esperan en sectores del norte y oeste del país, además de áreas de la Patagonia. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, pidió tomar precauciones ante los fenómenos previstos.

Alerta amarilla por fuertes vientos y viento Zonda

El SMN mantiene una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores cordilleranos de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. Según informó el organismo, esas zonas serán afectadas por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 70 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.

A este fenómeno se suma una alerta amarilla por viento Zonda que comprende áreas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan. En esos sectores se esperan vientos de entre 30 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían llegar a los 70 km/h.

El viento Zonda puede generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas, por lo que se recomienda extremar las precauciones durante el período de vigencia de la alerta.

Nevadas en Santa Cruz y Tierra del Fuego

En el extremo sur del país también rige una alerta amarilla por nevadas para sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En Santa Cruz se prevén nevadas persistentes y de intensidad variable. En las zonas cordilleranas, el SMN estima una acumulación de nieve de entre 10 y 20 centímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual.

En las áreas de menor altura tampoco se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia. En la zona de meseta se esperan acumulaciones de nieve de entre 5 y 10 centímetros.

En Tierra del Fuego, en tanto, también se pronostican nevadas persistentes y de variada intensidad, acompañadas por vientos del sur. Durante todo el período se prevén acumulaciones de entre 5 y 15 centímetros de nieve.

Alerta amarilla por lluvias en Chubut

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias para sectores de Chubut. Allí se esperan precipitaciones de intensidad variable, con valores acumulados de entre 10 y 20 milímetros durante todo el período de alerta, aunque localmente podrían superar ese rango.

Además, el organismo advirtió que en las zonas más elevadas de Chubut no se descarta que las precipitaciones sean en forma de nieve.

De esta manera, las alertas amarillas emitidas para este miércoles abarcan diferentes regiones del país y contemplan cuatro fenómenos principales: fuertes vientos, viento Zonda, nevadas y lluvias.

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