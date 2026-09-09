Alerta amarilla para es miércoles 9 de septiembre: hay nueve provincias afectadas por viento, lluvias, nieve y Zonda

Alerta amarilla por fuertes vientos y viento Zonda

El SMN mantiene una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores cordilleranos de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. Según informó el organismo, esas zonas serán afectadas por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 70 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.