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Cómo proteger tu casa durante el viento Zonda: por qué recomiendan mojar los pisos

El viento Zonda puede provocar ráfagas intensas, sequedad y un fuerte aumento de la temperatura. Las recomendaciones para preparar el hogar incluyen una medida particular que puede ayudar a reducir uno de sus efectos más molestos.

Viento Zonda: por qué recomiendan mojar los pisos de la casa y qué otros cuidados tener
Viento Zonda: por qué recomiendan mojar los pisos de la casa y qué otros cuidados tener La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alerta amarilla este martes en siete provincias del oeste y norte argentino por viento Zonda, recomendando extremar precauciones ante ráfagas secas y cálidas.
  • El fenómeno cordillerano genera calor extremo y sequedad. Expertos aconsejan cerrar casas, fijar objetos sueltos y mojar pisos y paredes para aportar humedad al interior.
  • Las autoridades advierten sobre un elevado riesgo de incendios forestales y problemas respiratorios en la población, instando a evitar el aire libre y no generar focos ígneos.
Resumen generado con IA

Este martes, varias provincias del oeste y norte argentino se encuentran bajo alerta amarilla por viento Zonda. El fenómeno afecta a Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y el sur de Mendoza, y puede provocar ráfagas intensas, aumentos bruscos de temperatura y condiciones de extrema sequedad.

Alerta amarilla por viento Zonda en Tucumán: a qué hora se sentirán las ráfagas más intensas y qué zonas afectará

Alerta amarilla por viento Zonda en Tucumán: a qué hora se sentirán las ráfagas más intensas y qué zonas afectará

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante la presencia del viento Zonda, tanto dentro como fuera del hogar.

Cómo proteger tu casa durante el viento Zonda

Uno de los principales consejos es cerrar por completo los ambientes para evitar que ingrese el aire seco y caliente del exterior. También es importante asegurar todos aquellos elementos que puedan ser desplazados o arrojados por las fuertes ráfagas. Entre ellos se encuentran:

  • Chapas y tejas.
  • Macetas.
  • Objetos ubicados en balcones, terrazas o patios.
  • Cualquier elemento que pueda ser levantado por el viento.

También es importante mantener la humedad en los ambientes. Para ello, especialistas recomiendan rociar con agua o mojar los pisos y paredes interiores y exteriores de manera artificial para contrarrestar la intensa sequedad del ambiente.

El SMN también aconseja mantenerse alejado de zonas arboladas, ya que la intensidad del viento puede provocar la caída de ramas y generar accidentes.

Qué hacer durante el viento Zonda

Durante el desarrollo del fenómeno, las autoridades recomiendan reducir al mínimo la permanencia al aire libre y evitar la exposición directa al sol. También es conveniente no realizar esfuerzos físicos.

La presencia de polvo suspendido en el aire puede generar molestias, por lo que se aconseja evitar inhalarlo y proteger especialmente los ojos.

El viento Zonda se caracteriza por ser cálido y seco. Se produce cuando el aire que atraviesa la cordillera desciende hacia el territorio argentino, donde aumenta su temperatura y pierde gran parte de su humedad.

Estas condiciones pueden generar cambios repentinos en el estado del tiempo y temperaturas elevadas en las zonas afectadas.

El riesgo de incendios durante el viento Zonda

Otro de los aspectos que genera preocupación es la posibilidad de que el viento Zonda favorezca la propagación de incendios forestales.

La combinación de temperaturas altas, viento intenso y baja humedad puede hacer que el fuego avance rápidamente. Por eso, durante estos episodios es fundamental extremar las medidas de prevención y evitar cualquier conducta que pueda generar un foco de incendio.

Además de los daños materiales, el viento Zonda puede tener efectos sobre la salud, especialmente en personas con problemas respiratorios, debido a las condiciones de baja humedad que provoca.

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