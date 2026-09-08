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La reacción de Susana Giménez al ser consultada sobre la serie de Moria Casán en Netflix

La diva confesó que vio la serie de su ex compañera y lanzó un irónico comentario al momento de dar su opinión sobre la producción.

DIVAS. Moria Casán y Susana Giménez trabajaron durante muchos años juntas en treatro y cine.
DIVAS. Moria Casán y Susana Giménez trabajaron durante muchos años juntas en treatro y cine. Foto tomada de primiciasya.com.
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Susana Giménez ironizó anoche en Buenos Aires sobre la serie de Moria Casán en Netflix al ser consultada por la prensa durante la gala benéfica de Fundaleu.
  • Ante las preguntas de LAM, la diva dijo con sarcasmo que le encantó la biopic, evitó hablar del rol de Leticia Brédice y adelantó que su propia serie ya tiene cinco capítulos.
  • Las declaraciones reavivan la rivalidad mediática entre ambas divas, mientras crece la expectativa por el avance y futuro estreno de la serie biográfica sobre Giménez.
Resumen generado con IA

La serie de Moria Casán sigue generando repercusiones a un mes de su estreno en Netflix. Susana Giménez reveló que vio la producción y sorprendió con una irónica respuesta cuando le consultaron por la ficción.

Anoche, en la alfombra roja de la gala solidaria "Famosos por la Vida", organizada por Fundaleu en el Alvear Palace Hotel, Giménez debió enfrentar las cámaras, que le hicieron todo tipo de preguntas.

Desde LAM (América), primero le consultaron sobre la producción de su propia serie. A lo que Susana adelantó: "Viene muy bien, no está terminada, pero viene bien, tenemos escrito hasta el capítulo cinco".

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Acto seguido, el cronista del programa de Ángel de Brito quiso saber si había visto la biopic de Moria Casán. Susana respondió con un filoso e irónico comentario, que hizo estallar de la risa al periodista y "las angelitas" en el estudio.

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Con el tono de voz despreocupado y relajado que la caracteriza, la conductora contestó: "Sí, la vi, ¡me encantó!".

Inmediatamente, se escucharon las carcajadas de fondo por la sarcástica devolución.

La respuesta de Susana sobre Leticia Brédice

El cronista fue más allá y le preguntó a "La Su" si le había gustado la interpretación que Leticia Brédice había hecho de ella.

Frente a esta consulta, ya cansada por los comentarios, Susana respondió con una advertencia: "No me hagan preguntas ridículas porque no les voy a contestar".

Por último, la diva saludó, se sacó fotos y se dirigió hacia el evento solidario acompañada por su hija Mercedes Sarrabayrouse, donde la esperaban figuras como Juliana Awada, Marley y Lizy Tagliani.

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