Brian Sarmiento rompió el silencio tras su salida de Gran Hermano y explotó contra la producción del reality

Resumen para apurados
- Brian Sarmiento criticó a la producción de Gran Hermano en televisión tras abandonar el reality, acusando censura contractual y un trato desigual respecto a otros participantes.
- El exfutbolista abandonó el ciclo en apoyo a su pareja, Danelik Galazán, tras ser expulsada. Luego, la producción sancionó a la casa reduciendo su presupuesto semanal a la mitad.
- El enfrentamiento escala tras la advertencia de Sarmiento de revelar secretos del ciclo en redes, abriendo un frente legal y mediático con las autoridades del canal.
La salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano (Telefe) continúa generando repercusiones. El ex jugador de fútbol volvió a apuntar contra la producción del reality y cuestionó las medidas que se tomaron luego de su salida de la casa, a la que decidió abandonar por voluntad propia para respaldar a su pareja, Danelik Galazán, tras su expulsión por el cruce con Steffany “Campanita” Pereira.
Durante su visita a Los Profesionales con Flor, por El Nueve, Sarmiento expuso su malestar con la producción y aseguró que las condiciones contractuales le impiden brindar su versión de lo ocurrido en otros espacios televisivos.
“No me dejan dar mi versión”, afirmó el exfutbolista, quien además cuestionó el trato que recibió en comparación con otros participantes expulsados del reality.
“Cuando vos a mí me hacés quedar expulsada por violencia y a la otra que expulsaste la llevan a la Noche de los Ex o al Debate, a mí no me llamás y no me das ni un programa para hablar o defenderme y a la otra sí”, sostuvo.
En ese sentido, Sarmiento apuntó directamente contra las restricciones que, según afirmó, establece su contrato con el programa.
“¿Yo qué hago? Encima, por contrato, no me llamás a ningún lado, no me dejás dar mi versión y no me dejás ir a otro lugar”, expresó.
El reclamo de Brian Sarmiento a la producción de Gran Hermano
Durante la entrevista, el mediático también relató cómo se produjo su salida y aseguró que intentó comunicarse con las autoridades del programa para plantear su situación.
“Me llaman de la productora de Gran Hermano y les dije que quería hablar con el jefe. Cuando me despierto, le dije que necesitaba hablar con él”, relató.
Sarmiento manifestó además su malestar porque, según contó, no recibió la comunicación que esperaba por parte de la máxima autoridad del programa.
“Si a mí el número uno del programa, cuando yo termino saliendo por una situación extrema, con Danelik por violenta, y conmigo no se comportaron de la manera que habíamos hablado. Yo lo primero que hago es hablar con el jefe y no llamó. Hasta ahora yo lo sigo esperando”, afirmó.
La sanción a los participantes de Gran Hermano
Las tensiones se profundizaron después de que la producción decidiera quitarles la mitad del presupuesto semanal a los participantes tras el portazo de Sarmiento.
El ex futbolista reaccionó también desde sus redes sociales, donde publicó un video en el que volvió a cuestionar la decisión y dejó una advertencia sobre lo que podría contar. “Los sancionaron porque dicen que abandoné. Por deshonrar la casa... Mamita”, expresó.
Luego, elevó el tono de su mensaje y lanzó una frase que volvió a poner el foco sobre su conflicto con la producción de Gran Hermano: “Sigan, sigan ustedes, que si yo hablo...”.