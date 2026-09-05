Murió Cristian Belec, modelo y actor de "100 días para enamorarse"

Su inesperado vínculo con X-Men

Uno de los trabajos más particulares de la carrera de Cristian Belec fue su participación en una producción de Hollywood. Durante una entrevista como invitado al programa El Show Creativo, emitido por elnueve y conducido por Juan Gujis y Hernán Drago, en 2013 reveló que había sido doble del actor Michael Fassbender para la película X-Men: Primera generación (X-Men: First Class), estrenada en 2011.