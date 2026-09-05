Murió Cristian Belec, modelo y actor de "100 días para enamorarse"

Resumen para apurados
- El actor y modelo Cristian Belec murió ayer a los 47 años en Argentina por causas aún no confirmadas, según informó la Asociación Argentina de Actores y Actrices.
- Belec forjó una amplia trayectoria en publicidad y moda, actuó en la tira '100 días para enamorarse' y fue doble de Michael Fassbender en el filme 'X-Men: Primera generación'.
- Su repentino fallecimiento causó conmoción en la comunidad artística argentina, que despidió con pesar a un versátil profesional de destacada proyección local e internacional.
El actor y modelo argentino Cristian Belec murió ayer a los 47 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad a la que estaba afiliado desde hacía una decáda.
“Despedimos al actor y modelo Cristian Belec. Desarrolló una actividad artística extensa y diversa, con trabajos en publicidad, cine, TV, videoclips y producciones vinculadas a la moda. Acompañamos en este doloroso momento a sus seres queridos”, informaron a través de un comunicado.
Hasta el momento no se confirmaron las causas de su fallecimiento.
Una extensa trayectoria como modelo y actor
Nacido el 8 de abril de 1979, Carlos Cristan Belec ganó gran popularidad por su trabajo como modelo en producciones gráficas y editoriales tanto nacionales como internacionales. También participó en publicidades de reconocidas marcas de bebidas, supermercados, alimentos, indumentaria y petroleras, entre otras.
Al momento de presentarse, Belec solía definir su actividad de la siguiente manera: “Actor publicitario y modelo publicitario también, y cuando surge algo de moda, también estamos presentes”.
Su recorrido también incluyó trabajos en televisión y cine. En 2018 realizó una participación en 100 días para enamorarse, la telenovela de Telefe creada por Sebastián Ortega y protagonizada por Carla Peterson, Juan Minujín, Nancy Dupláa y Luciano Castro.
Además, formó parte de distintos proyectos musicales y audiovisuales. Participó de los videoclips de “El buen bailarín”, del grupo Sindicato Mono; “Pánico”, de Starpunks; y “Tu luz en mí”, del grupo Corto plazo. También integró el cortometraje La visita.
Su inesperado vínculo con X-Men
Uno de los trabajos más particulares de la carrera de Cristian Belec fue su participación en una producción de Hollywood. Durante una entrevista como invitado al programa El Show Creativo, emitido por elnueve y conducido por Juan Gujis y Hernán Drago, en 2013 reveló que había sido doble del actor Michael Fassbender para la película X-Men: Primera generación (X-Men: First Class), estrenada en 2011.
“Estuvo lindo. Fue una linda toma en Bariloche, más allá de que en los subtítulos decía ‘Villa Gesell, Argentina’”, comentó durante aquella entrevista.
Belec contó que llegó al proyecto luego de ser convocado para una prueba en la que inicialmente no le informaron el nombre de la película. “El casting era por la fisionomía del actor”, indicó.
Según relató, luego le confirmaron que ya tenía un pie adentro y finalmente le revelaron que se trataba de X-Men. La noticia lo sorprendió por completo: “Dije: ‘No, es una broma, no puede ser’”.