Moria Casán reveló qué le dijo Loly Antoniale sobre Jorge Rial antes de irse del país

Resumen para apurados
- Moria Casán reveló en TV que Loly Antoniale emigró de Argentina tras su ruptura porque Jorge Rial le cerraba oportunidades laborales en el ambiente artístico.
- La charla ocurrió en un aeropuerto durante la crisis de 2015. Tras la ruptura, la modelo se radicó en Miami, mientras Rial intentaba influir en su paso por el Bailando.
- El testimonio reaviva el debate sobre la influencia del conductor en los medios locales y esclarece las razones del retiro definitivo de la modelo de la escena pública.
A 12 años de la escandalosa separación entre Mariana Antoniale y Jorge Rial, Moria Casán volvió a poner el foco sobre aquella historia y sorprendió al revelar detalles de una conversación que mantuvo con “La Niña Loly” en medio de la crisis que terminó con la modelo alejada de la Argentina.
Durante una emisión de La Mañana con Moria, por eltrece, la diva recordó un encuentro casual que tuvo con la cordobesa en un aeropuerto, cuando la relación con el conductor atravesaba uno de sus momentos más conflictivos.
Según relató Moria, Antoniale le contó entonces que había decidido irse del país porque sentía que Rial le cerraba todas las posibilidades. “Ella dijo que él le cortó todos los caminos. A mí me lo dijo en un aeropuerto, me dijo: ‘Me tengo que ir porque me corta todo y no puedo más’”, recordó Casán sobre aquella charla.
Moria también reveló que, durante ese período, Jorge Rial solía comunicarse con ella por teléfono para intentar influir sobre lo que ocurría en la pantalla.
En aquel momento, Antoniale participaba del Bailando y Moria integraba el jurado del programa. Según contó la conductora, Rial le hacía distintos pedidos relacionados con la presencia de la modelo en el ciclo. “Él me ha pedido muchas cosas telefónicas que no siempre dije. Algunas buenas y otras no tan buenas”, confesó.
Los panelistas quisieron saber entonces si uno de esos pedidos consistía específicamente en “cerrarle las puertas” de los medios a Antoniale. Casán prefirió ser cautelosa y evitó confirmar esa interpretación.
“Me pidió una cosita mínima del Bailando, porque si la chica estaba bien yo no podía hacer nada para que estuviera mal”, explicó.
La revelación volvió a instalar el interrogante sobre las circunstancias que rodearon la decisión de Antoniale de alejarse de la Argentina y del ambiente artístico.
La vida de Loly Antoniale lejos de los medios
Desde su separación de Jorge Rial en 2015, Loly Antoniale se alejó de manera definitiva de la exposición pública y del mundo del espectáculo.
Instalada en Miami, mantiene desde entonces un perfil bajo y centrado en su vida personal. Sin embargo, continúa viajando ocasionalmente a Córdoba, donde reside parte de su familia.
En junio de este año, la modelo volvió a quedar en el centro de la atención luego de que se difundiera una fotografía suya durante uno de esos viajes.
La imagen fue publicada por Pochi, de la cuenta “Gossipeame”, y mostraba a Antoniale sonriente, sentada en clase ejecutiva y concentrada en su teléfono celular.
Desde su cuenta de espectáculos, la panelista de eltrece dio detalles sobre el momento en que fue tomada la fotografía: “#Lanoticia: La Niña Loly en la madrugada del sábado 30/05 en clase ejecutiva volando hacia Panamá desde el Aeropuerto de Córdoba. Muy simpática y buena onda”.
La aparición volvió a despertar la curiosidad sobre el presente de una figura que, después de años de exposición mediática, eligió mantenerse alejada de las cámaras.
Ahora, las declaraciones de Moria Casán sumaron un nuevo capítulo a aquella historia, al recordar las palabras que, según su relato, Loly Antoniale le dijo en aquel aeropuerto mientras atravesaba la conflictiva separación de Jorge Rial.