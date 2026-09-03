Moria Casán reveló qué le dijo Loly Antoniale sobre Jorge Rial antes de irse del país

Según relató Moria, Antoniale le contó entonces que había decidido irse del país porque sentía que Rial le cerraba todas las posibilidades. “Ella dijo que él le cortó todos los caminos. A mí me lo dijo en un aeropuerto, me dijo: ‘Me tengo que ir porque me corta todo y no puedo más’”, recordó Casán sobre aquella charla.