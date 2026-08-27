¿Quién quiere ser docente hoy?; una pregunta que atraviesa el futuro de la escuela

- Es toda una línea que empezó en 2018 y terminó con 101 establecimientos que hoy tienen el sistema Planea. Es una modalidad diferente de enseñanza, en la que el docente ya no da la clásica clase expositiva, sino que trabaja a partir de proyectos. Los chicos deben pensar, colaborar, armar y presentar productos originales: podcasts, diseños, obras de arte. Hay todo un tema respecto de que la desmotivación aparece como el principal problema de la escuela secundaria. Si un docente se va a parar delante de los pibes para hablar durante 40 u 80 minutos, no va a lograr motivarlos. Pero si plantea un desafío que les interese, que implique aprender algo nuevo y que les guste, puede ser que lo logre. Por supuesto que todo esto genera cambios y también resistencias, porque a los docentes que están acostumbrados a las clases típicas, propias de su biografía escolar, les cuesta.