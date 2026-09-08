Julio César Falcioni fue elegido como el mejor DT de la fecha 8 del Clausura

Uno de los grandes aciertos estuvo justamente en el centro del campo. Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola lograron imponerse sobre la estructura que había dispuesto Juan Pablo Vojvoda, y desde allí Atlético construyó sus mejores ataques. En los primeros 25 minutos generó varias situaciones claras, abrió el marcador con un golazo de Godoy y hasta tuvo un penal para ampliar la diferencia.