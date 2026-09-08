Julio César Falcioni fue elegido como el mejor DT de la fecha 8 del Clausura

Resumen para apurados
- La Liga Profesional eligió a Julio César Falcioni como mejor DT de la fecha 8 tras el triunfo de Atlético Tucumán por 2-1 ante Racing en Avellaneda gracias a su planteo táctico.
- El Decano dominó el mediocampo y, tras el empate local, Falcioni envió a la cancha a Ruiz Rodríguez y Compagnucci, quienes se asociaron para convertir el gol del triunfo decisivo.
- El reconocimiento consolida el ciclo de Falcioni y afianza a Atlético Tucumán como un protagonista competitivo en la lucha por los primeros puestos del Torneo Clausura.
La victoria de Atlético Tucumán por 2-1 frente a Racing también tuvo un reconocimiento individual para Julio César Falcioni. La Liga Profesional eligió al “Emperador” como el mejor entrenador de la fecha 8 del torneo Clausura, después de una noche en Avellaneda en la que su planteo volvió a ser determinante.
Atlético mostró durante buena parte del primer tiempo una de sus mejores versiones del campeonato. Falcioni mantuvo el 4-5-1 habitual, pero logró que el equipo fuera mucho más agresivo cada vez que recuperaba la pelota. El “Decano” se hizo fuerte en la mitad de la cancha y encontró espacios para atacar a una defensa de Racing que sufría cada transición.
Uno de los grandes aciertos estuvo justamente en el centro del campo. Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola lograron imponerse sobre la estructura que había dispuesto Juan Pablo Vojvoda, y desde allí Atlético construyó sus mejores ataques. En los primeros 25 minutos generó varias situaciones claras, abrió el marcador con un golazo de Godoy y hasta tuvo un penal para ampliar la diferencia.
La mano de Falcioni también apareció desde el banco
Racing modificó su esquema durante el partido y en el complemento consiguió llevar a Atlético mucho más cerca de su propio arco. El equipo tucumano perdió agresividad y debió resistir durante varios pasajes, hasta que llegó el empate de la “Academia”.
Fue entonces cuando Falcioni volvió a intervenir. Ramiro Ruiz Rodríguez ingresó por Leandro Díaz y terminó convirtiendo el 2-1 definitivo, mientras que Gabriel Compagnucci, otra de las variantes elegidas por el entrenador, fue quien lo asistió sobre el cierre.
Así, el reconocimiento de la Liga Profesional encontró sustento no sólo en el resultado. Falcioni diseñó un planteo que le permitió a Atlético dominar durante buena parte del encuentro, obligó a Vojvoda a modificar tempranamente su idea inicial y, cuando el partido cambió de escenario, acertó con los cambios que terminaron resolviendo la noche.