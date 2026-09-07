La fórmula que implementó Falcioni y que sacó a Atlético del sufrimiento para llevarlo a ser protagonista del torneo Clausura

Algo está claro: en la misma fecha 8, del Apertura pasado, Racing fue a Tucumán y goleó 3-0 a un “Decano” dirigido interinamente por Ramiro González, con el “Emperador” a punto de hacerse cargo. De allí hasta el final del torneo, Falcioni consiguió enderezar la nave y a partir de mitad de año logró que se encaminara a velocidad crucero. Y ahora, justamente en la fecha 8 del Clausura, Atlético hizo estallar al Cilindro en contra del cuestionado presidente Diego Milito.