La fórmula que implementó Falcioni y que sacó a Atlético del sufrimiento para llevarlo a ser protagonista del torneo Clausura

Resumen para apurados
- El domingo en Avellaneda, Atlético Tucumán venció 2-1 a Racing por el Clausura, alcanzando el cuarto puesto gracias al cambio táctico y mental impuesto por Julio César Falcioni.
- Tras pelear el descenso en el primer semestre bajo otra conducción, el plantel revirtió su rendimiento mediante una exigente pretemporada y la solidez defensiva del DT.
- Afianzado en puestos de clasificación, el Decano buscará saldar su deuda como local ante River Plate y afrontará los cuartos de final de la Copa Argentina.
“Somos los mismos jugadores, pero con otra hambre; otro espíritu”. Atlético acababa de conseguir ante Racing Club su victoria más resonante en este torneo Clausura y Renzo Tesuri, uno de sus principales referentes, daba cuenta de lo que salta a la vista: este “Decano” no se parece demasiado a aquel otro que en el primer semestre penaba por tomar distancia de la parte baja de la tabla anual.
El agónico 2-1 obtenido en la noche del domingo en Avellaneda catapultó al equipo del “Emperador” Falcioni al cuarto puesto en la zona B, un lugar con el que probablemente los hinchas no se hubieran animado a soñar hace apenas unos meses atrás, acostumbrados como estaban a que arrimarse a los lugares de playoffs pareciera una quimera.
“Nos gusta vernos ahí en la tabla”, admitió el capitán. Según él, la razón de tamaño cambio entre aquel Atlético que inició el año a los tumbos de la mano de Hugo Colace y este otro que se ha convertido en un equipo sólido, difícil para cualquier rival, lleva dos nombres y un apellido: Julio César Falcioni.
“Desde que llegó hemos cambiado la imagen. Julio tiene mucha experiencia, en la semana nos metió eso en la cabeza, nos decía ‘quiero que el lunes los diarios hablen de Atlético’. Hicimos un gran trabajo y nos llevamos un gran triunfo”, ponderó el volante.
Algo está claro: en la misma fecha 8, del Apertura pasado, Racing fue a Tucumán y goleó 3-0 a un “Decano” dirigido interinamente por Ramiro González, con el “Emperador” a punto de hacerse cargo. De allí hasta el final del torneo, Falcioni consiguió enderezar la nave y a partir de mitad de año logró que se encaminara a velocidad crucero. Y ahora, justamente en la fecha 8 del Clausura, Atlético hizo estallar al Cilindro en contra del cuestionado presidente Diego Milito.
“Fue clave la pretemporada de doble turno que hicimos a partir del 15 de julio. Somos los mismos jugadores, pero con otra idea y otro chip, gracias a que Julio nos cambió la cabeza”, argumentó Tesuri.
Y agregó en referencia al duro golpe infligido a la “Academia”: “Es hermoso ganarle a un equipo grande”.
Enseguida habrá otra oportunidad. El sábado, en el José Fierro, el “Decano” recibirá al renovado River Plate conducido por Leonardo Ponzio, que viene de ganar dos partidos consecutivos.
“Nos merecemos una victoria allá en casa, que no se nos viene dando. Ojalá podamos darle una alegría a nuestra gente contra otro equipo grande”, deseó el capitán.
El “Millonario” es, sin dudas, una oportunidad de oro para pagar quizá la única deuda pendiente de este equipo en el semestre: ganar como anfitrión. En el Monumental propio hasta ahora suma tres empates en cero y una derrota –la única en el torneo- frente a Sarmiento.
El propio Falcioni, entre risas, se refirió en conferencia de prensa al desafío más inmediato y a lo que sigue después.
“Ahora se le ocurrió (a River) hacer de a tres goles cada partido… Tenemos por delante unos días muy movidos. Vamos a jugar contra uno de los equipos que tiene los mejores jugadores y que desgraciadamente se ha despertado ahora, y después tenemos cuartos de Copa Argentina (ante Independiente Rivadavia), para luego viajar a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi…”, comentó.
Según el “Emperador” se vienen dos semanas clave para su equipo. “Si salimos bien parados, esperemos que así sea, podremos mirar el futuro con otra visión”.
Tesuri no fue el único que ponderó las virtudes del veterano entrenador, que claramente derrotó a su colega Juan Pablo Vojvoda en el duelo táctico en Avellaneda. También lo hizo el autor del golazo que abrió el camino a la victoria.
“Vamos por buen camino, tenemos que ir partido a partido y tratar de que no se nos suban los humos a la cabeza. Julio siempre nos tira algún comentario sobre eso, es el primero en dar calma en el vestuario, así que confiamos mucho en él”, señaló Lautaro Godoy.
Otra señal positiva para Atlético es que “Triple R” se sacó las ganas de gritar un tanto de propia autoría, con el valor agregado de que fue en la agonía del partido.
“Pensé ‘no puede ser que esté en offside y no se me dé otra vez’. Me puse ansioso mientras revisaba el VAR, hacía tiempo que lo venía buscando”, confesó Ramiro Ruiz Rodríguez.
El delantero hizo referencia a una presencia que por cierto no pasó desapercibida en el vestuario visitante, la de Luis Miguel Rodríguez.
“El ‘Pulga’ nos vino a visitar a la habitación que comparto con Renzo, nos cagamos de risa, es bueno que esté aquí con nosotros”, señaló “Triple R” acerca de su tocayo de apellido.
Al “Pulga”, quien se encontraba en Buenos Aires promocionando su partido homenaje en Tucumán del próximo día 26, se lo vio más que feliz por ser el invitado de honor de una delegación que en el Cilindro rubricó un triunfo impactante.
“Ojalá que Atlético siga por este camino, a todos los hinchas nos llena de orgullo verlo ahí arriba”, dijo el nacido en Simoca.
Frente a River en el Monumental de Núñez, a principios de mayo, el equipo de Julio obtuvo una victoria quizá fundacional para esta nueva etapa.
Dentro de unos días, ante River en el Monumental de 25 de Mayo y Chile, Atlético entregará nuevas señales de para qué está de aquí en más.