Sin vueltas: la frase de Falcioni que grafica el momento de Atlético Tucumán y que enciende la ilusión de sus hinchas

Atlético dejó de ser una sorpresa. Al menos así lo entiende Julio César Falcioni. Después del 2 a 1 sobre Racing en Avellaneda, el entrenador destacó el crecimiento de su equipo y aseguró que el “Decano” ya se transformó en una realidad.
“Ya no somos sorpresa. Somos una buena y linda realidad”, afirmó Falcioni, que valoró especialmente el primer tiempo que jugó el “Decano” en el Cilindro de Avellaneda.
Según su análisis, el equipo pudo haberse ido al descanso con una ventaja mayor, incluso más allá del penal que Leandro Díaz no pudo convertir. “Hicimos un muy buen primer tiempo, en el que la diferencia podía haber sido mayor”, explicó.
El entrenador además reconoció que Racing tuvo mayor protagonismo durante el complemento y que el “Decano” perdió contención en el medio campo. Sin embargo, destacó la reacción después del empate y el aporte de los cambios.
“Los que entraron lo hicieron muy bien. Los jugadores ingresaron a hacer el esfuerzo, a ganar espacios y a volver a tomar el control del partido”, sostuvo el “Emperador”, que se mostró feliz por el nivel exhibido y por el buen presente que viene mostrando un Atlético que ahora se anima a pensar en pelear por cosas importantes.