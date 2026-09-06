Falcioni le ganó la batalla táctica a Vojvoda y Atlético Tucumán festejó en Avellaneda

El fútbol no siempre entiende de justicias. Los entrenadores pueden hacer el planteo justo, los jugadores cumplirlo y hasta el partido entregarte las oportunidades para ganar. Atlético Tucumán estuvo a punto de sentir esa injusticia en carne propia. Pero este deporte entendió que era momento de que el “Decano” volviera a festejar. Y de llevarse un triunfo que, pese a un complemento en el que bajó el nivel, Julio César Falcioni ideó a la perfección. El resultado le reconoció los méritos.