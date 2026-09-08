Definieron el operativo de seguridad para Atlético Tucumán-River: habrá 420 policías y cuatro anillos de control

Resumen para apurados
- Autoridades tucumanas y de Atlético definieron este martes un operativo con 420 policías y cuatro anillos para el partido del sábado ante River por seguridad de ambas hinchadas.
- El plan incluye controles fronterizos, cápsula para el plantel visitante y prohibición de previas o venta de alcohol, habilitando más de 5.000 entradas para hinchas de River.
- La provincia busca validar su capacidad logística para organizar espectáculos de alta convocatoria con público visitante y garantizar el normal desarrollo del torneo.
Este martes se realizó una reunión clave entre autoridades provinciales, la Policía de Tucumán y dirigentes de Atlético Tucumán para terminar de definir el operativo de seguridad de cara al partido del sábado frente a River, por la novena fecha del Clausura.
El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Seguridad, Gustavo Vizcarra, junto con autoridades de la Jefatura de Policía y representantes del club. “Nos reunimos para coordinar las acciones necesarias para que el evento se desarrolle con total normalidad y dentro de los parámetros de la ley”, explicó el funcionario, según informó la Secretaría de Estado de Comunicación Pública del Gobierno de Tucumán.
La principal atención estuvo puesta en el despliegue policial que acompañará un partido de alta convocatoria y que tendrá presencia de público visitante. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó que habrá 420 efectivos destinados directamente al estadio José Fierro, además del personal que trabajará en rutas, puestos fronterizos y en el acompañamiento del plantel visitante.
Uno de los puntos centrales será la implementación de cuatro anillos de seguridad. El primero estará ubicado en los puestos limítrofes de la provincia, con especial atención al ingreso de aproximadamente 400 hinchas de River provenientes de Buenos Aires, mientras que los otros tres funcionarán en las inmediaciones del Monumental.
Además, se montará una cápsula de seguridad para custodiar al plantel “millonario” desde su arribo a Tucumán hasta el hotel de concentración. El dispositivo contará con patrulleros, efectivos de la Dirección Operaciones Motorizadas, Fuerzas Especiales CERO e Infantería.
“Queremos que Tucumán muestre que está en condiciones logísticas y que tiene los recursos humanos necesarios para garantizar la seguridad”, señaló Girvau.
Sin previas ni alcohol
Desde la Policía también adelantaron que habrá restricciones estrictas en los alrededores del estadio. No se permitirán concentraciones previas al partido y regirá la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en la zona de influencia.
“No se permitirán previas ni venta de alcohol. Los hinchas llegarán, ingresarán al estadio y, cuando termine el partido, se retirarán a sus casas”, remarcó el jefe policial.
Venta y distribución
Desde Atlético, Ignacio Golobisky, vicepresidente primero, confirmó que la venta comenzará el jueves a las 8 en la sede de la Liga Tucumana de Fútbol.
Para los hinchas de River habrá 5.000 entradas preferenciales en el sector de calle Bolivia y 250 plateas en el codo de Bolivia y 25 de Mayo. En tanto, las populares locales estarán reservadas exclusivamente para socios de Atlético, mientras que habría un remanente de plateas para simpatizantes del “Decano”.
“Es fundamental coordinar y dialogar con las autoridades. La prioridad es que el espectáculo se lleve a cabo con total normalidad y que las dos parcialidades estén a la altura de las circunstancias”, sostuvo Golobisky.
El partido se jugará el sábado desde las 17.30 en el José Fierro, con un operativo que empezará mucho antes del pitazo inicial.