Definieron el operativo de seguridad para Atlético Tucumán-River: habrá 420 policías y cuatro anillos de control

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Seguridad, Gustavo Vizcarra, junto con autoridades de la Jefatura de Policía y representantes del club. “Nos reunimos para coordinar las acciones necesarias para que el evento se desarrolle con total normalidad y dentro de los parámetros de la ley”, explicó el funcionario, según informó la Secretaría de Estado de Comunicación Pública del Gobierno de Tucumán.