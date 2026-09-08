Imputan a “Cara i’ Gota” Villafañe por amenazar a una mujer y disparar contra su casa

Resumen para apurados
- La Justicia imputó a Santiago Villafañe por balear la casa de una vecina y amenazarla para que retire una denuncia el 30 de agosto en el barrio Oeste II de Tucumán.
- El ataque deriva de un conflicto de 2022 donde el hijo de la víctima fue testigo de un crimen. El acusado, con 22 causas previas, negó los cargos y recibió arresto domiciliario.
- La Fiscalía impugnará el arresto domiciliario para exigir prisión preventiva efectiva por tres meses, mientras la investigación judicial continúa en los tribunales tucumanos.
Santiago “Cara i’ Gota” Villafañe fue imputado por amenazar a una mujer para que retirara una denuncia penal y por disparar contra la vivienda donde se encontraba junto a su familia, en el barrio Oeste II. Por orden del juez Augusto Paz Almonacid, el acusado estará con preventiva bajo modalidad de arresto domiciliario durante los próximos 22 días, mientras avanza la investigación. El Ministerio Público Fiscal informó que impugnará la resolución en búsqueda de la prisión efectiva.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía Criminal I, a cargo de Mariano Fernández. La víctima le explicó a las autoridades del MPF que el conflicto con Villafañe se remonta a 2022, cuando se produjo un homicidio en el barrio y su hijo fue testigo del hecho. Según relató la mujer, el joven no quiso declarar a favor de ninguna de las partes y, desde entonces, habría sido hostigado por Villafañe. “Desde el año 2022 yo realizo denuncias en contra de Santiago. Mi hijo desde entonces hasta el día de hoy es hostigado por Villafañe. Tengo vecinas que me lo salvaron de que lo maten porque lo agarraban de a 10 personas”, declaró.
Nuevas amenazas
Las denuncias realizadas por la víctima derivaron en dos nuevos episodios de amedrentamiento el 30 de agosto. El primero ocurrió alrededor de las 4.00. De acuerdo a la acusación expuesta por el auxiliar de fiscal Elías Acuña, la mujer se encontraba descansando junto a su familia en su departamento del barrio Oeste II cuando escuchó silbidos. Al asomarse por una ventana observó a Villafañe junto a unas nueve personas. La víctima encendió y apagó las luces para advertirles que estaban despiertos.
Al notar su presencia, Villafañe le habría gritado: “Más vale que levantes la denuncia, vieja cu*****, o te vamos a entrar a la casa a matarlos a todos uno por uno”. Luego habría apuntado con un arma de fuego y efectuado al menos dos disparos que impactaron en la pared superior y al costado de la ventana. Después escapó del lugar en una motocicleta KTM blanca, negra y naranja.
Horas después, alrededor de las 14, Villafañe habría interceptado a la víctima cuando regresaba del trabajo caminando por la calle Perú al 4100. Allí el acusado le habría mostrado un arma y la habría amenazado diciéndole: “Vieja hija de p***, más vale que saques la denuncia, si no te voy a matar a tu hijo, te lo voy a entregar en una bolsa negra. Ya he dado plata y droga para que lo maten”.
Allanamiento y detención
La mujer volvió a denunciar las amedrentaciones y el pasado 5 de septiembre se realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, pero no se encontraba en la vivienda. Finalmente, Villafañe se presentó voluntariamente en la comisaría de Tafí Viejo, donde quedó detenido. Ayer, la Fiscalía lo imputó como presunto autor de los delitos de amenazas coactivas y abuso de armas.
Entre las evidencias presentadas, Acuña mencionó la declaración de la hija de la víctima, quien habría presenciado el primer episodio y tomado una fotografía desde la ventana, y una imagen en la que se observaría a Villafañe junto a otras nueve personas frente al domicilio.
Además solicitó que Villafañe permaneciera detenido con prisión preventiva durante tres meses. Al fundamentar el pedido informó que el imputado tiene 22 legajos vinculados con delitos contra la propiedad, la seguridad y la administración pública, entre ellos una causa por robo agravado en banda y una investigación por un homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego que se encuentra elevada a juicio. También señaló cinco declaraciones de incompetencia de la Justicia provincial en favor de la federal por investigaciones relacionadas con la venta de estupefacientes.
Postura de la defensa
Villafañe negó los cargos endilgados. “Yo no estuve en el lugar de los hechos. Salí temprano con mi familia a comer y tipo 2.30 me fui a un boliche de la Mate de Luna con tres amigos y la mujer de uno de ellos. Nosotros salimos como a las 5.30 del boliche, o sea que yo no participé de lo que se me está acusando. Esa señora ya me agarró bronca; su hijo tenía problemas con mi mujer, pero yo con ella jamás los tuve. Nunca le hice nada y mucho menos voy a agredir una casa”, afirmó.
La defensa, a cargo de Mariana Santillán y Martín Cuezo, se opuso tanto a la formulación de cargos como a la prisión preventiva. Cuezo cuestionó la existencia de pruebas objetivas y sostuvo que no había planimetría, fotografías de los impactos de bala, vainas ni armas secuestradas. También afirmó que existía un “sesgo vecinal” contra su defendido y pidió el sobreseimiento.
Respecto de la preventiva, los defensores señalaron que Villafañe no tiene condenas firmes, que se presentó voluntariamente. Como alternativas propusieron fijar un domicilio en Villa Carmela, prohibirle acercarse a la víctima, controles diarios, colocarle un dispositivo electrónico y ofrecer como caución un automóvil Chevrolet Cronos modelo 2026, valuado en $30 millones. En caso de no ser aceptado el pedido de libertad, solicitaron el arresto domiciliario.
El juez Paz Almonacid rechazó el pedido de sobreseimiento. Sin embargo, no hizo lugar al pedido de prisión preventiva por tres meses y resolvió imponer la medida bajo arresto domiciliario durante 22 días. Acuña, por órden del fiscal Fernández, anunció que impugnarán la resolución.