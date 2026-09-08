Imputan a “Cara i’ Gota” Villafañe por amenazar a una mujer y disparar contra su casa

El caso está siendo investigado por la Fiscalía Criminal I, a cargo de Mariano Fernández. La víctima le explicó a las autoridades del MPF que el conflicto con Villafañe se remonta a 2022, cuando se produjo un homicidio en el barrio y su hijo fue testigo del hecho. Según relató la mujer, el joven no quiso declarar a favor de ninguna de las partes y, desde entonces, habría sido hostigado por Villafañe. “Desde el año 2022 yo realizo denuncias en contra de Santiago. Mi hijo desde entonces hasta el día de hoy es hostigado por Villafañe. Tengo vecinas que me lo salvaron de que lo maten porque lo agarraban de a 10 personas”, declaró.