Detuvieron en Tafí Viejo a “Cara i’ Gota”, acusado de balear una casa y de liderar una red de narcomenudeo
Santiago Emanuel Villafañe tenía una orden de detención vigente por una causa relacionada con un abuso de arma de fuego. La Policía lo vincula además con una disputa entre grupos delictivos del Barrio Oeste II.
Resumen para apurados
- La Policía detuvo este domingo en Tafí Viejo a Santiago Villafañe, alias "Cara i’ Gota", acusado de abuso de armas de fuego y de liderar redes de narcomenudeo.
- Tras varios allanamientos y el arresto de su suegra por resistencia a la autoridad, el sospechoso se entregó en la comisaría local acompañado por su abogado.
- La Justicia investigará su presunto rol en recientes balaceras y su disputa territorial por el control de la venta de drogas en barrios de la capital tucumana.
Santiago Emanuel Villafañe, conocido como “Cara i’ Gota”, fue detenido este domingo en Tafí Viejo luego de un operativo desplegado por efectivos de la Unidad Regional Norte. El hombre, de 33 años, tenía una orden de detención vigente en una causa por abuso de arma de fuego.
Según informó la Policía, Villafañe habría estado ocultándose en distintos domicilios de Tafí Viejo después de los allanamientos realizados en los últimos días para localizarlo. Finalmente, se presentó en la dependencia policial acompañado por su abogado defensor y quedó a disposición de la Justicia.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría de Tafí Viejo Centro, con apoyo de personal de la Unidad Regional Norte y grupos de Infantería.
Cómo fue la detención de “Cara i’ Gota”
De acuerdo con el informe policial, los investigadores recibieron información sobre la presencia de Villafañe en Tafí Viejo y comenzaron a realizar tareas de inteligencia y recorridos para determinar dónde se encontraba.
Los efectivos establecieron que el sospechoso podría estar refugiándose en la vivienda de la madre de su esposa, ubicada en el barrio San Javier, en un pasaje sin nombre.
Cuando llegaron al lugar, los policías detuvieron a Olga María Cecilia Gómez, suegra de Villafañe, acusada en ese procedimiento de atentado y resistencia a la autoridad.
Los investigadores continuaron con la búsqueda en distintos domicilios hasta que, durante el mediodía, recibieron información de que Villafañe se presentaría junto con su abogado.
Finalmente, alrededor de las 15, el abogado Pablo Martín Cuezzo se presentó en la dependencia policial y comunicó que representaba a Villafañe. Luego de retirarse del lugar, regresó acompañado por el acusado, quien quedó detenido y a disposición de la Unidad Fiscal Criminal I del Centro Judicial Capital.
El Ministerio Público Fiscal fue informado del procedimiento y dispuso que el acusado permanezca detenido mientras se realizan las actuaciones correspondientes.
Lo acusan de liderar una disputa vinculada al narcomenudeo
Además de la causa por la que pesaba la orden de detención, investigadores policiales vinculan a Villafañe con una disputa entre grupos que operan en el Barrio Oeste II, en San Miguel de Tucumán.
Según fuentes de la investigación, “Cara i’ Gota” sería señalado como uno de los referentes de una estructura dedicada al narcomenudeo en ese sector de la capital tucumana.
Los investigadores también lo relacionan con una prolongada disputa con Javier “Chuky” Casanova, a quien las autoridades investigan por su presunta vinculación con actividades de narcomenudeo.
En los últimos días se registraron varias balaceras contra personas vinculadas a Casanova. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que los ataques podrían estar relacionados con una eventual liberación de “Chuky”.
“Cara i’ Gota”, ligado a la barra de San Martín
Villafañe también es identificado por fuentes policiales como uno de los referentes de la barra de San Martín de Tucumán y, según esas mismas fuentes, mantendría vínculos con Facundo Ale.
La investigación busca determinar ahora qué participación concreta habría tenido Villafañe en los hechos denunciados y si existe una relación entre las balaceras recientes y la disputa entre los grupos enfrentados.
Por el momento, Villafañe permanece detenido a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación de la causa por abuso de arma de fuego.