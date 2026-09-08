¿La caída de “Cara i’ Gota”dará paz al Oeste II?

“Ahora que ese infeliz está en la cárcel, espero que tengamos algo de paz en el barrio”, sostuvo Milagros, una empleada de comercio que suspiró al enterarse de que Santiago “Cara i’ Gota” Villafañe se encontraba alojado en un calabozo. Es tan fuerte el miedo que generó este hombre en ese sector de la ciudad que los vecinos habían pensado en manifestarse frente a la seccional 12ª para pedir que no fuera liberado.