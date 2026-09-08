Seguridad

¿La caída de “Cara i’ Gota”dará paz al Oeste II?

Santiago Villafañe volverá a sentarse frente a un magistrado

EL FINAL. Villafañe se entregó luego de ser buscado por policías.
EL FINAL. Villafañe se entregó luego de ser buscado por policías.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs

“Ahora que ese infeliz está en la cárcel, espero que tengamos algo de paz en el barrio”, sostuvo Milagros, una empleada de comercio que suspiró al enterarse de que Santiago “Cara i’ Gota” Villafañe se encontraba alojado en un calabozo. Es tan fuerte el miedo que generó este hombre en ese sector de la ciudad que los vecinos habían pensado en manifestarse frente a la seccional 12ª para pedir que no fuera liberado.

Desde hace varios días, el fiscal Mariano Fernández recibió al menos dos denuncias por tiroteos. Las víctimas señalaron que soldaditos enviados por “Cara i’ Gota” habrían atacado a balazos sus viviendas. Desde un primer momento se sospechó que esta ola de ataques podría haber estado vinculada con una inminente liberación de Javier “Chuky” Casanova, medida que finalmente no se concretó.

Detuvieron en Tafí Viejo a “Cara i’ Gota”, acusado de balear una casa y de liderar una red de narcomenudeo

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Villafañe y Casanova mantienen una cruenta lucha por el dominio territorial y por el control de sectores de la tribuna de San Martín. Tras la detención de “Chuky”, su rival habría extendido sus dominios.

Denuncias cruzadas

La investigación se inició por dos denuncias. La primera de ellas fue radicada por un matrimonio que dijo haber sufrido un ataque. Luego hizo lo mismo una mujer que también reside en el barrio.

Sin embargo, en medio de la investigación, personas vinculadas a Villafañe se presentaron en la seccional 12ª para denunciar al integrante de la pareja por supuestamente haber atacado sus viviendas. La Policía realizó allanamientos en el domicilio del denunciado. Según la información, le secuestraron un arma y drogas que, se sospecha, estaban destinadas a la comercialización. La Justicia le dictó la prisión preventiva por 30 días.

Le revocaron la prisión domiciliaria a Javier “Chuky” Casanova

Le revocaron la prisión domiciliaria a Javier “Chuky” Casanova

Facundo Guerrero, defensor del acusado, señaló que se trató de una causa armada. Aseguró que cuenta con elementos para demostrarlo y sostuvo que las supuestas víctimas serían las mismas personas que fueron mencionadas en la causa que está investigando Fernández.

Sin condenas

“Cara i’ Gota” tiene varias causas abiertas en su contra y ninguna condena. Varias de ellas son por amenazas y abuso de arma de fuego. En 2022, fue asesinado en el barrio Oeste II Daniel “Fierrito” Luna. Su pareja declaró ante el fiscal Carlos Sale que Villafañe les había entregado armas a sus soldaditos para que lo mataran. Sin embargo, con el correr del proceso, la mujer se desdijo y el representante del Ministerio Público terminó solicitando su sobreseimiento.

Las irregularidades que alimentan las sospechas de un plan de fuga de “Chuky” Casanova

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“Cara i’ Gota” estuvo un tiempo prófugo hasta que personal de Homicidios lo arrestó cuando intentaba ingresar a la cancha de San Martín. Ese día también se le secuestró un celular. Sus allegados se presentaron en la dependencia policial para ofrecer una importante suma de dinero a cambio de sustituir el aparato por otro.

Sale, al sospechar que el teléfono podría tener información vinculada al tráfico y a la comercialización de drogas, lo remitió a la Justicia Federal hace más de tres años. Nunca se supo públicamente si se pudo extraer información del celular.

Temas NarcotráficoInseguridadJavier “Chuky” Casanova
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