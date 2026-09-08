Así es Madring, el nuevo circuito de la Fórmula 1 que desafiará a Franco Colapinto en España
El trazado urbano de Madrid hará su estreno este fin de semana con 5,47 kilómetros, 22 curvas y sectores en los que los autos podrán alcanzar los 320 km/h. “La Monumental”, una curva peraltada de medio kilómetro, aparece como su gran particularidad.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto y la Fórmula 1 estrenarán este fin de semana el circuito Madring en el Gran Premio de España, buscando sumar puntos en un trazado inédito.
- El trazado híbrido de 5,4 km y 22 curvas incluye el peralte La Monumental. El piloto argentino llega a Madrid tras finalizar noveno con Alpine en el Gran Premio de Monza.
- Al ser un trazado nuevo con sectores de 320 km/h, la adaptación en las prácticas libres resultará clave para definir la competitividad de los equipos durante el fin de semana.
La Fórmula 1 estrenará escenario este fin de semana. Madring recibirá por primera vez al Gran Premio de España y obligará a los pilotos, entre ellos Franco Colapinto, a descubrir prácticamente desde cero los límites de un circuito que combina sectores urbanos, altas velocidades y curvas de frenada fuerte.
El trazado está ubicado en la zona de Valdebebas, cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid, y fue diseñado por Dromo, el estudio encabezado por el ingeniero italiano Jarno Zaffelli. Entre sus trabajos aparecen el circuito de Termas de Río Hondo y la remodelación de Zandvoort.
Las obras comenzaron a finales de abril de 2025 y el resultado es un circuito de 5.470 metros y 22 curvas.
Una de sus principales características es su concepto híbrido. Una parte del recorrido utiliza sectores urbanos y otra transcurre sobre pista construida específicamente para la competencia, una fórmula que también utilizan escenarios como Miami y Las Vegas.
“La Monumental”, la gran atracción de Madring
Entre las 22 curvas existe una que concentrará buena parte de las miradas. Fue denominada “La Monumental” y consiste en un sector peraltado al 24% que se extiende durante aproximadamente medio kilómetro.
Será uno de los grandes desafíos para los pilotos, aunque no el único. Madring también cuenta con dos túneles y presenta importantes variaciones de velocidad a lo largo de la vuelta.
En sus sectores más rápidos, los Fórmula 1 podrían alcanzar aproximadamente 320 km/h. En otras zonas deberán realizar fuertes frenadas para afrontar curvas cercanas a los 100 km/h.
Esa combinación será una de las incógnitas del fin de semana: al tratarse de un circuito nuevo, equipos y pilotos deberán utilizar las prácticas para encontrar rápidamente las mejores configuraciones y comprender cómo evolucionará el asfalto.
Para Colapinto también será una nueva prueba. El argentino llegará a Madrid después de terminar noveno en Monza y buscará volver a sumar con Alpine.
Cuándo corre Colapinto en el GP de España
La actividad comenzará el viernes 11 de septiembre con la primera práctica libre a las 8.30 de Argentina, mientras que la segunda sesión arrancará a las 12.
El sábado 12, la tercera práctica será desde las 7.30 y la clasificación comenzará a las 11.
El momento central llegará el domingo 13. La carrera largará a las 10 de Argentina y tendrá una extensión de 57 vueltas.
Será la primera prueba real para Madring. Con 22 curvas, velocidades cercanas a los 320 km/h y “La Monumental” como su sector distintivo, la Fórmula 1 está a punto de descubrir uno de los trazados más particulares de su calendario.