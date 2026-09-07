Detuvieron a Bernie Ecclestone en Portugal por llevar una escopeta en su jet privado
El histórico exjefe de la Fórmula 1, de 95 años, permaneció retenido durante varias horas al aterrizar en Cascais procedente de Suiza. Las autoridades detectaron que no contaba con la documentación necesaria para ingresar al país con el arma.
Resumen para apurados
- Bernie Ecclestone fue demorado en Portugal tras aterrizar desde Suiza por transportar una escopeta sin la documentación requerida en su jet privado.
- El exjefe de la F1 alegó que usaría el arma para tiro al plato. En 2022 ya había sido arrestado en Brasil por llevar una pistola no declarada en su equipaje.
- El incidente reitera las infracciones aduaneras del magnate de 95 años, exponiendo los estrictos controles sobre armas de fuego en vuelos privados internacionales.
Bernie Ecclestone, una de las figuras más influyentes de la historia de la Fórmula 1, fue detenido en Portugal después de que las autoridades encontraran una escopeta en su jet privado y comprobaran que no tenía la documentación requerida para transportarla.
El episodio ocurrió en el aeródromo de Tires, en Cascais, donde el empresario británico aterrizó procedente de Suiza. Según explicó posteriormente, llevaba el arma para realizar una práctica de tiro al plato.
“Así de sencillo”, respondió Ecclestone al ser consultado por el Daily Mail sobre el motivo por el que viajaba con la escopeta.
El problema apareció durante los controles de ingreso. Las autoridades portuguesas le solicitaron la documentación correspondiente al arma, pero el expatrón de la Fórmula 1 no la tenía consigo.
“Me preguntaron si tenía el ‘libro azul’, que al parecer es la documentación necesaria, y les dije que nunca viajo con ese tipo de documentos”, relató.
Ecclestone aseguró que le advirtieron que sería arrestado y calificó toda la situación como “un calvario”. “Después de lo que parecieron horas, lo solucionamos”, agregó sobre el desenlace del procedimiento.
No es la primera vez que le ocurre
El episodio tiene un antecedente particular. En 2022, Ecclestone fue detenido en Brasil después de que las autoridades encontraran un arma de fuego en su equipaje cuando se disponía a viajar en su avión privado.
En aquella oportunidad reconoció que el arma le pertenecía, aunque aseguró que desconocía que estuviera dentro de sus pertenencias. Finalmente pagó una fianza y pudo continuar su viaje rumbo a Suiza.
Tiempo después minimizó aquel incidente y lo definió como “una tontería insignificante”. Cuatro años más tarde, volvió a protagonizar un inconveniente con un arma durante uno de sus viajes privados.